Российские военные уничтожили Bayraktar, корректировавший огонь артиллерии ВСУ

Российские зенитчики 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа уничтожили беспилотник Bayraktar, корректировавший огонь артиллерии ВСУ.

«После обнаружения цели было произведено её опознавание. Ответа, что это свой летательный аппарат, мы не получили, цель была обстреляна одной ракетой и поражена», — заявил РИА Новости командир подразделения с позывным «Ректор».

По словам собеседника агентства, дрон осуществлял корректировку работы артиллерии по российским позициям. После поражения БПЛА точность стрельбы военных ВСУ упала.

Ранее замглавнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Дёмин сообщил, что российские средства ПВО сбили более 100 беспилотников Bayraktar c начала СВО.

В Турции сообщили, что могут «доминировать над ПО» дронов Bayraktar из других стран.