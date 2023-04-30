Российские военные уничтожили Bayraktar, корректировавший огонь артиллерии ВСУ
«После обнаружения цели было произведено её опознавание. Ответа, что это свой летательный аппарат, мы не получили, цель была обстреляна одной ракетой и поражена», — заявил РИА Новости командир подразделения с позывным «Ректор».
По словам собеседника агентства, дрон осуществлял корректировку работы артиллерии по российским позициям. После поражения БПЛА точность стрельбы военных ВСУ упала.
Ранее замглавнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Дёмин сообщил, что российские средства ПВО сбили более 100 беспилотников Bayraktar c начала СВО.
В Турции сообщили, что могут «доминировать над ПО» дронов Bayraktar из других стран.