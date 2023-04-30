ВС России поразили пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов в районе Херсона

Российские военные группировки «Днепр» нанесли удар по командно-наблюдательному посту, пункту управления беспилотниками и складу с боеприпасами и техникой ВСУ в районе Херсона.

По словам начальника пресс-центра группировки Алексея Рулёва в комментарии РИА Новости, потери ВСУ на указанном направлении составили до 30 человек.

«Кроме того, в районе населённых пунктов Бургунка, Новотягинка и Отрадокаменка уничтожены два миномётных расчета украинских националистов», — сказал он.

Кроме того, российские системы ПВО подавили два ударных украинских беспилотника.

Ранее сообщалось, что российские зенитчики 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа уничтожили беспилотник Bayraktar, корректировавший огонь артиллерии ВСУ.

Российские средства ПВО сбили более 100 беспилотников Bayraktar c начала СВО.