ВС России поразили пункт управления беспилотниками и склад боеприпасов в районе Херсона
По словам начальника пресс-центра группировки Алексея Рулёва в комментарии РИА Новости, потери ВСУ на указанном направлении составили до 30 человек.
«Кроме того, в районе населённых пунктов Бургунка, Новотягинка и Отрадокаменка уничтожены два миномётных расчета украинских националистов», — сказал он.
Кроме того, российские системы ПВО подавили два ударных украинских беспилотника.
Ранее сообщалось, что российские зенитчики 1-й гвардейской танковой армии Западного военного округа уничтожили беспилотник Bayraktar, корректировавший огонь артиллерии ВСУ.
Российские средства ПВО сбили более 100 беспилотников Bayraktar c начала СВО.