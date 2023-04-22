В течение суток российские штурмовики освободили три квартала на западе Артёмовска

Российские штурмовики за прошедшие сутки овладели ещё тремя кварталами в западной части Артёмовска, заявили в Минобороны РФ. С 12 апреля российскими силами освобождено более десятка кварталов города. Кроме того, за минувшие сутки в зоне СВО уничтожены два склада боеприпасов и склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ, а также пресечены действия пяти украинских диверсионно-разведывательных групп.

Штурмовыми отрядами в течение прошедших суток освобождено ещё три квартала в западной части Артёмовска. Об этом в ходе брифинга сообщил официальный представитель Министерства обороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

«Воздушно-десантные войска сковывали украинские подразделения на флангах и оказывали поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом. Всего для поддержки штурмовых отрядов авиацией в данном районе совершено шесть самолёто-вылетов, артиллерией группировки выполнено 62 огневые задачи», — заявил Конашенков.

С 12 апреля российскими силами освобождено более десятка кварталов города. 15-го под контроль штурмовиков перешли два квартала на северной и южной окраинах Артёмовска. В последующие два дня было освобождено четыре квартала в северо-западной, юго-восточной и центральной частях, 18-го и 19-го — ещё шесть кварталов в северной, северо-западной, центральной, южной и юго-западной частях.

Ранее врио главы ДНР Денис Пушилин сообщил, что ситуация в Артёмовске остаётся напряжённой.

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Обстановка на направлениях СВО

Также на Донецком направлении ударами оперативно-тактической и армейской авиации и огнём артиллерии группировки войск «Южная» поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Богдановка и Николаевка (ДНР). Кроме того, возле Серебрянки уничтожен склад боеприпасов 95-й десантно-штурмовой бригады ВСУ, а в районе Константиновки — склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской группировки.

Всего за сутки на этом направлении уничтожены до 255 украинских военнослужащих и наёмников, боевая машина пехоты, шесть боевых бронированных машин, десять автомобилей, боевая машина РСЗО «Град», а также две гаубицы Д-20.

На Купянском направлении ударами армейской авиации и огнём артиллерии группировки войск «Западная» нанесено поражение подразделениям ВСУ в районах населённых пунктов Харьковской области и Луганской Народной Республики. Кроме того, пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп и уничтожен склад боеприпасов 67-й механизированной бригады ВСУ.

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Потери ВСУ за сутки составили до 60 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, пикап, а также радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-50.

На Краснолиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Центр» поражены подразделения противника в районах населённых пунктов ЛНР и ДНР. Кроме того, пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. Таким образом, за сутки уничтожены более 65 военнослужащих, две боевые машины пехоты, а также гаубица Д-30.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнём артиллерии группировки войск «Восток» были поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов ДНР и Запорожской области. Вместе с тем пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы. Потери противника за сутки на данных направлениях составили до 20 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения уничтожены свыше 25 украинских военнослужащих, два автомобиля, а также гаубица Д-20.

Помимо этого, средствами противовоздушной обороны перехвачено десять реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также ликвидировано пять украинских беспилотных летательных аппаратов в ЛНР, ДНР и Запорожской области.

«Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск Вооружённых сил Российской Федерации в течение суток нанесено поражение 97 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 136 районах», — заключил официальный представитель МО РФ.