Рогов рассказал о случаях перехода бойцов ВСУ на сторону России

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В Запорожской области участились случаи перехода украинских военных на сторону России.
Рогов рассказал о случаях перехода бойцов ВСУ на сторону России
  • AP
  • © Libkos

Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Украинские военные на запорожском участке фронта массово переходят на сторону России. Такие случаи особенно участились в последнее время», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, на днях сложили оружие и добровольно сдались в плен восемь военнослужащих из 110-й бригады территориальной обороны украинской армии.

Ранее The Washington Post писала, что контрнаступление ВСУ, намеченное на весну, отложили из-за погоды и нехватки боеприпасов.

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