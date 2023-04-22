Рогов рассказал о случаях перехода бойцов ВСУ на сторону России

В Запорожской области участились случаи перехода украинских военных на сторону России.

Об этом сообщил глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Украинские военные на запорожском участке фронта массово переходят на сторону России. Такие случаи особенно участились в последнее время», — цитирует его РИА Новости.

По его словам, на днях сложили оружие и добровольно сдались в плен восемь военнослужащих из 110-й бригады территориальной обороны украинской армии.

Ранее The Washington Post писала, что контрнаступление ВСУ, намеченное на весну, отложили из-за погоды и нехватки боеприпасов.