В районе населённого пункта Константиновка в ДНР уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской группировки.

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской группировки», — говорится в сообщении.

Ранее авиация России нанесла удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии в районе Сергеевки на Александро-Калининском направлении, ВСУ лишились до 600 снарядов РСЗО.