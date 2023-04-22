ВС России уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе Константиновки

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В районе населённого пункта Константиновка в ДНР уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской группировки.
ВС России уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе Константиновки
  • РИА Новости

Об этом сообщили в Минобороны России.

«В районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской группировки», — говорится в сообщении.

Ранее авиация России нанесла удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии в районе Сергеевки на Александро-Калининском направлении, ВСУ лишились до 600 снарядов РСЗО.

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