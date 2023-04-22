ВС России уничтожили склад ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе Константиновки
- РИА Новости
Об этом сообщили в Минобороны России.
«В районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики уничтожен склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской группировки», — говорится в сообщении.
Ранее авиация России нанесла удар по складу ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии в районе Сергеевки на Александро-Калининском направлении, ВСУ лишились до 600 снарядов РСЗО.