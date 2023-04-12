Ракетные войска и артиллерия выполнили 52 огневые задачи: российские силы взяли под контроль три квартала Артёмовска

Российские штурмовые отряды при поддержке подразделений ВДВ овладели тремя городскими кварталами в районе Артёмовска, сообщили в Минобороны РФ. Наряду с этим ракетные войска и артиллерия выполнили в городе 52 огневые задачи, тогда как авиацией совершено восемь самолёто-вылетов. Общие потери ВСУ на Донецком направлении — более 245 украинских военнослужащих и более двух десятков единиц военной техники, в том числе танк и три пусковые установки РСЗО «Град».

Штурмовые отряды ЧВК «Вагнер» овладели тремя городскими кварталами в районе Артёмовска на Донецком направлении, сообщили в Министерстве обороны РФ. При этом подразделения ВДВ сковывали действия украинских военных на флангах.

«Ударами оперативно-тактической авиации, ракетных войск и огнём артиллерии Южной группировки войск поражены резервы противника, пытавшиеся пробиться в Артёмовск со стороны населённых пунктов Часов Яр и Богдановка, а также подразделения 28-й механизированной бригады ВСУ в районе населённого пункта Константиновка Донецкой Народной Республики», — заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

По его словам, за сутки в районе Артёмовска российская авиация совершила восемь самолёто-вылетов, ракетные войска и артиллерия выполнили 52 огневые задачи.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что российские силы вытесняют бойцов ВСУ к западным окраинам Артёмовска.

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Обстановка на направлениях СВО

Официальный представитель Минобороны РФ также сообщил, что общие потери ВСУ на Донецком направлении составили более 245 военнослужащих, один танк, бронетранспортёр, две боевые бронированные машины, три пикапа, восемь автомобилей, гаубицу «Мста-Б», две гаубицы Д-20, а также три пусковые установки РСЗО «Град».

На Купянском направлении пресечены действия трёх украинских диверсионно-разведывательных групп и нанесено поражение подразделениям украинских войск. В результате противник потерял свыше 30 военных, два автомобиля, а также самоходные артиллерийские установки Krab польского производства и Paladin производства США.

На Краснолиманском направлении ударами штурмовой авиации, огнём артиллерии уничтожены более 80 украинских военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, а также гаубица Д-20.

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях уничтожен склад боеприпасов 65-й механизированной бригады ВСУ, пресечена деятельность двух диверсионно-разведывательных групп противника. Общие потери ВСУ на данных направлениях составили до 180 военнослужащих, 11 автомобилей, а также гаубицу Д-30.

На Херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожены до 50 украинских военнослужащих, три боевые бронированные машины и шесть автомобилей. Также ВС РФ поразили склад военно-технического имущества 121-й бригады территориальной обороны.

Оперативно-тактической авиацией, ракетными войсками и артиллерией нанесено поражение 94 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 117 районах.

Истребительной авиацией ВКС России сбит Су-24 Воздушных сил Украины в районе Красного Лимана (ДНР). Средствами ПВО сбито пять украинских беспилотников и два реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS.

«Восток»

Начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев рассказал о деятельности подразделений за минувшие сутки.

По его словам, на Южно-Донецком направлении отражён ракетный удар ВСУ, с помощью ЗРК С-300 и «Бук» сбито два снаряда РСЗО HIMARS.

На Запорожском направлении мотострелковые подразделения уничтожили пикап и трёх боевиков мобильной огневой группы противника. При этом расчётом ЗРК «Тор» сбит беспилотный летательный аппарат «Лелека», тогда как огнём из стрелкового оружия удалось сбить два БПЛА типа «крыло».

Брифинг начальника пресс-центра группировки «Восток»

«Силами и средствами воздушной разведки в районах населённых пунктов Гуляй Поле и Луговское вскрыто и огнём артиллерии уничтожено два опорных пункта противника, ликвидированы до десяти боевиков», — сказал он.

В рамках контрбатарейной борьбы комплексом «Зоопарк» обнаружены и ликвидированы расчёты самоходных артиллерийских установок «Акация» и «Гиацинт-С».

«Юг»

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма сообщил, что на Авдеевском направлении авиацией нанесены удары по командно-наблюдательному пункту и опорному пункту бригад ВСУ. По его словам, противник понёс потери в личном составе.

На Лисичанском направлении артиллерийским подразделением был уничтожен склад боеприпасов ВСУ. При этом в районе Краматорска было поражено два пункта временной дислокации 56-й отдельной мотопехотной бригады ВСУ.

«Центр»

На Краснолиманском направлении оперативно-тактическая и армейская авиация поразили командные пункты, места скопления техники и живую силу ВСУ, сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук. При этом он добавил, что расчётами ПВО уничтожены украинские беспилотники.

По его словам, украинские националисты также понесли потери в живой силе и технике при попытке вернуть утраченные позиции на невском и торском участках.

Брифинг начальника пресс-центра группировки «Центр»

«На червонодибровском участке противник из числа 58-й мотопехотной и 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ также предпринял попытки вернуть утраченные позиции. Расчётами артиллерийского полка группировки «Центр» нанесено огневое поражение. Противник понёс потери и рассредоточился в лесном массиве», — пояснил Савчук.

«Запад»

Начальник пресс-центра группировки «Запад» Сергей Зыбинский сообщил, что на Купянском направлении военные вскрыли и уничтожили четыре диверсионно-разведывательные группы противника. Также была соврана ротация украинских войск на передовых позициях в районе населённого пункта Синьковка.

Кроме того, расчётом ЗРК «Тор» сбит БПЛА «Фурия» в районе населённого пункта Наугольное.

В ходе контрбатарейной борьбы были уничтожены миномётный расчёт ВСУ и самоходная установка 2С-1 «Гвоздика».