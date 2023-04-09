Стратегические издержки: NYT заявила о задействовании Киевом элитных подразделений из-за ситуации под Артёмовском
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Украинское руководство перебросило под Артёмовск часть своих элитных войск, которые планировалось задействовать в предполагаемом контрнаступлении ВСУ. Об этом пишет издание The New York Times, ссылаясь на данные из недавних «утечек секретных документов».
Исходя из описанных газетой материалов, датированных февралём и мартом 2023 года, украинские военные столкнулись с критическим дефицитом. Из публикации также следует, что Соединённые Штаты «шпионят за высшим военным и политическим руководством Украины, что отражает попытки Вашингтона добиться чёткого представления о военных стратегиях Украины».
В материалах утверждается, что по состоянию на 25 февраля украинские силы в районе Артёмовска почти оказались в оперативном окружении. Как следует из публикации, в этот момент руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов предложил на две недели развернуть под своим командованием элитные подразделения в районе Артёмовска, чтобы отодвинуть назад российские войска, угрожавшие линиям снабжения ВСУ.
В материалах приводятся слова Буданова, который охарактеризовал положение Украины в то время как «катастрофическое».Также на russian.rt.com WP: утечка документов по Украине вызвала панику в руководстве Пентагона
Кроме того, в публикации приводится точка зрения заместителя главы офиса президента Украины Романа Машовца, который говорил, что единственный путь снабжения ВСУ находится под артиллерийским обстрелом, в результате чего у украинских войск снизился боевой дух и сложилось впечатление, что они находятся в оперативном окружении.
В то же время в публикации говорится, что результаты, достигнутые Киевом за счёт решения задействовать силы ГУР, сопровождаются «стратегическими издержками», поскольку наиболее хорошо подготовленных и оснащённых бойцов планировалось сохранить для контрнаступления.
Отметим, что ранее в NYT сообщалось об утечке через платформы Twitter и Telegram ряда документов, касающихся планов военного командования США и НАТО относительно укрепления украинских войск перед предполагаемым контрнаступлением ВСУ. В материалах, в частности, утверждалось, что Вашингтон снабжал Киев данными о расположении российских командных пунктов, складов боеприпасов и других ключевых объектов.
Вскоре издание сообщило о ещё одной «утечке секретных документов», касающихся не только Украины, но и Китая, а также стран Ближнего Востока. В Пентагоне подтвердили, что изучают эту информацию.
В то же время советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал утечку о контрнаступлении «фотошопом» и заявил, что «Москве очень хочется сорвать контрнаступление» украинских войск.
Между тем сам Зеленский в конце марта в очередной раз заявил, что ВСУ не хватает оружия и боеприпасов для контрнаступления.
Комментируя публикации NYT, военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин усомнился в том, что появившуюся в американском издании информацию следует воспринимать всерьёз.
«NYT верить нельзя. Врёт на каждом шагу. Второе: если это так, то это свидетельствует о том, что ни в США, ни на Украине никто не верит в успех так называемого контрнаступления. Они понимают, что средств и сил для контрнаступления у них нет», — сказал эксперт в беседе с RT.
По его словам, на Западе осознают, что возможностей для контрнаступления нет, и в оправдание приводят всяческие публикации, чтобы снизить критику и возможные упрёки.
«Они вынуждены были под Артёмовск бросить (войска. — RT). Они так поступают, чтобы прикрыть свои неудачи и невозможность контрнаступления, которое уже разрекламировали», — сказал Литовкин.
В свою очередь, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с RT предположил, что речь может идти о попытке дезинформации.
«В любом случае от этого ничего не зависит. Всё будет зависеть от российских вооружённых сил, их ответа на украинское «контрнаступление», — заключил он.