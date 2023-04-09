Стратегические издержки: NYT заявила о задействовании Киевом элитных подразделений из-за ситуации под Артёмовском

В распространившихся «утечках секретной информации» содержались данные о решении Киева перебросить в район Артёмовска элитные подразделения ГУР МО Украины, чтобы не дать российским силам взять верх. Об этом говорится в публикации The New York Times. Как следует из материала, глава украинского разведывательного управления Кирилл Буданов предложил направить силы его ведомства под Артёмовск, поскольку там сформировалась «катастрофическая» для ВСУ ситуация. Отмечается, что это решение обернулось «стратегическими издержками», поскольку Киев намеревался использовать наиболее подготовленных военных в предполагаемом контрнаступлении. Эксперты объясняют распространение «утечек» необходимостью прикрыть невозможность украинского контрнаступления.

Украинское руководство перебросило под Артёмовск часть своих элитных войск, которые планировалось задействовать в предполагаемом контрнаступлении ВСУ. Об этом пишет издание The New York Times, ссылаясь на данные из недавних «утечек секретных документов».

Исходя из описанных газетой материалов, датированных февралём и мартом 2023 года, украинские военные столкнулись с критическим дефицитом. Из публикации также следует, что Соединённые Штаты «шпионят за высшим военным и политическим руководством Украины, что отражает попытки Вашингтона добиться чёткого представления о военных стратегиях Украины».

В материалах утверждается, что по состоянию на 25 февраля украинские силы в районе Артёмовска почти оказались в оперативном окружении. Как следует из публикации, в этот момент руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов предложил на две недели развернуть под своим командованием элитные подразделения в районе Артёмовска, чтобы отодвинуть назад российские войска, угрожавшие линиям снабжения ВСУ.

В материалах приводятся слова Буданова, который охарактеризовал положение Украины в то время как «катастрофическое».

Также на russian.rt.com WP: утечка документов по Украине вызвала панику в руководстве Пентагона

Кроме того, в публикации приводится точка зрения заместителя главы офиса президента Украины Романа Машовца, который говорил, что единственный путь снабжения ВСУ находится под артиллерийским обстрелом, в результате чего у украинских войск снизился боевой дух и сложилось впечатление, что они находятся в оперативном окружении.

В то же время в публикации говорится, что результаты, достигнутые Киевом за счёт решения задействовать силы ГУР, сопровождаются «стратегическими издержками», поскольку наиболее хорошо подготовленных и оснащённых бойцов планировалось сохранить для контрнаступления.

Отметим, что ранее в NYT сообщалось об утечке через платформы Twitter и Telegram ряда документов, касающихся планов военного командования США и НАТО относительно укрепления украинских войск перед предполагаемым контрнаступлением ВСУ. В материалах, в частности, утверждалось, что Вашингтон снабжал Киев данными о расположении российских командных пунктов, складов боеприпасов и других ключевых объектов.

Вскоре издание сообщило о ещё одной «утечке секретных документов», касающихся не только Украины, но и Китая, а также стран Ближнего Востока. В Пентагоне подтвердили, что изучают эту информацию.

В то же время советник офиса президента Украины Владимира Зеленского Михаил Подоляк назвал утечку о контрнаступлении «фотошопом» и заявил, что «Москве очень хочется сорвать контрнаступление» украинских войск.

Между тем сам Зеленский в конце марта в очередной раз заявил, что ВСУ не хватает оружия и боеприпасов для контрнаступления.

Также по теме «Поводы, чтоб оправдать неуёмные аппетиты»: что стоит за словами Зеленского о нехватке оружия для контрнаступления ВСУ Президент Украины Владимир Зеленский заявил о нехватке у ВСУ оружия и боеприпасов для контрнаступления. По его словам, Киев не может...

Комментируя публикации NYT, военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин усомнился в том, что появившуюся в американском издании информацию следует воспринимать всерьёз.

«NYT верить нельзя. Врёт на каждом шагу. Второе: если это так, то это свидетельствует о том, что ни в США, ни на Украине никто не верит в успех так называемого контрнаступления. Они понимают, что средств и сил для контрнаступления у них нет», — сказал эксперт в беседе с RT.

По его словам, на Западе осознают, что возможностей для контрнаступления нет, и в оправдание приводят всяческие публикации, чтобы снизить критику и возможные упрёки.

«Они вынуждены были под Артёмовск бросить (войска. — RT). Они так поступают, чтобы прикрыть свои неудачи и невозможность контрнаступления, которое уже разрекламировали», — сказал Литовкин.

В свою очередь, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в беседе с RT предположил, что речь может идти о попытке дезинформации.

«В любом случае от этого ничего не зависит. Всё будет зависеть от российских вооружённых сил, их ответа на украинское «контрнаступление», — заключил он.