NYT: утечка документов США раскрыла планы ВСУ по переброске в Артёмовск элитных подразделений

Утечка секретных документов США свидетельствует, что в конце зимы украинское командование оценивало ситуацию в Артёмовске (Бахмуте) как тяжёлую и планировало переброску туда элитных подразделений, пишет газета The New York Times.

Отмечается, что бумаги датированы концом февраля — началом марта.

По данным газеты, документы свидетельствуют о том, что США мониторят действия военного руководства Украины.

«Украинские силы по состоянию на 25 февраля были практически окружены российскими войсками в Бахмуте» — говорится в документах.

Согласно отчёту, руководитель Главного управления разведки Украины Кирилл Буданов предлагал развернуть в Артёмовске элитные подразделения на две недели, с целью оттеснить российские войска и не позволить им перекрыть пути снабжения.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин ранее сообщил, что украинские военные не уходят из Артёмовска, у ВСУ организована оборона внутри города.

Боец Группы Вагнера отметил, что их формирование постепенно продвигается от центра города к западным кварталам.