WP: утечка документов по Украине вызвала панику в руководстве Пентагона
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Отмечается, что после ЧП руководство оборонного ведомства США ограничило поток разведывательной информации.
«Один (источник. — RT) описал введённое ограничение необычно строгим, что показывает высокий уровень паники среди руководства Пентагона», — говорится в статье.
Ранее стало известно, что американское Минобороны расследует утечку в соцсети секретных материалов, где описываются состояние ВСУ и планы США и Североатлантического альянса по укреплению украинской армии. В офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали утечку фотошопом.
Позднее газета The New York Times сообщила об утечке новых секретных документов США по Украине, а также по Ближнему Востоку и Китаю. Пентагон изучает появившуюся в СМИ информацию об этом.