WP: утечка документов по Украине вызвала панику в руководстве Пентагона

Утечка американских секретных документов о ситуации вокруг Украины привела к панике в руководстве Пентагона. Об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на двух официальных лиц США.

Отмечается, что после ЧП руководство оборонного ведомства США ограничило поток разведывательной информации.

«Один (источник. — RT) описал введённое ограничение необычно строгим, что показывает высокий уровень паники среди руководства Пентагона», — говорится в статье.

Ранее стало известно, что американское Минобороны расследует утечку в соцсети секретных материалов, где описываются состояние ВСУ и планы США и Североатлантического альянса по укреплению украинской армии. В офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали утечку фотошопом.

Позднее газета The New York Times сообщила об утечке новых секретных документов США по Украине, а также по Ближнему Востоку и Китаю. Пентагон изучает появившуюся в СМИ информацию об этом.