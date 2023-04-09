NYT: утечка секретных документов может навредить связям США с Украиной и Европой

Утечка секретных документов Пентагона может нанести ущерб связям США с их европейскими союзниками и затруднить доступ Украины к разведданным, пишет газета The New York Times.

«Высокопоставленный представитель западной разведки сказал, что обнародование материала было болезненным, и предположил, что это может ограничить обмен разведданными», — говорится в материале.

По мнению корреспондентов, данная утечка может затруднить доступ к разведывательным данным для Украины, так как Россия якобы будет способна выявить шпионов США.

Также утечка снизит доверие стран Европы и Украины к разведке США, что станет причиной сокращения обмена конфиденциальной информацией.

Ранее стало известно, что американское Минобороны расследует утечку в соцсети секретных материалов, где описываются состояние ВСУ и планы США и Североатлантического альянса по укреплению украинской армии. В офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали утечку фотошопом.

Позднее газета The New York Times сообщила об утечке новых секретных документов США по Украине, а также по Ближнему Востоку и Китаю. Пентагон изучает появившуюся в СМИ информацию об этом.

Министерство юстиции США начало расследование в связи с утечкой.