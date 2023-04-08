War Zone: российская разведка могла получить опасные для ВСУ данные из-за утечки в США

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Если попавшие в сеть документы о наступательных операциях ВСУ окажутся подлинными, то утечка станет угрозой для Украины и её военных планов, сообщает издание The War Zone со ссылкой на опрошенных экспертов.
War Zone: российская разведка могла получить опасные для ВСУ данные из-за утечки в США
  • AP
  • © Roman Chop

Портал напоминает, что в публичном пространстве украинские официальные лица преуменьшают значение утечки, называя её российской дезинформацией.

«Но несколько бывших представителей Вооружённых сил и разведки США заявили The War Zone, что, если эти документы настоящие, они представляют собой опасную брешь в системе безопасности», — пишет издание.

Такая утечка, вероятно, приведёт к тому, что Киеву придётся соблюдать ещё больше осторожности в обмене информацией, говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что американское Минобороны расследует утечку в соцсети секретных материалов, где описываются состояние ВСУ и планы США и Североатлантического альянса по укреплению украинской армии. В офисе президента Украины Владимира Зеленского назвали утечку фотошопом.

Позднее газета The New York Times сообщила об утечке новых секретных документов США по Украине, а также по Ближнему Востоку и Китаю. Пентагон изучает появившуюся в СМИ информацию об этом.

Министерство юстиции США начало расследование в связи с утечкой.

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