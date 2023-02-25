На судне в порту Корсакова на Сахалине обнаружена утечка метана, экипаж эвакуирован
Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.
«Ветер в Корсакове северо-восточный, уносит газ в залив Анива», — говорится в сообщении.
При этом отмечается, что расстояние до ближайших жилых домов составляет около одного километра.
«С судна эвакуирован экипаж — 17 человек», — добавили в ведомстве.
На данный момент на месте происшествия выставлено оцепление силами МВД.
Ранее в МЧС России подтвердили гибель одного из членов экипажа затонувшего сухогруза Seamark.
Также сообщалось, что корейский корабль AH SHIN загорелся у берегов Вьетнама с российским экипажем на борту.