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На судне в порту Корсакова на Сахалине обнаружена утечка метана, экипаж эвакуирован

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В пресс-службе ГУ МЧС по Сахалинской области заявили, что на судне-контейнеровозе «Феско Татарстан» в Северном порту Корсакова обнаружена утечка метана.

Об этом ведомство сообщило в своём Telegram-канале.

«Ветер в Корсакове северо-восточный, уносит газ в залив Анива», — говорится в сообщении.

При этом отмечается, что расстояние до ближайших жилых домов составляет около одного километра.

«С судна эвакуирован экипаж — 17 человек», — добавили в ведомстве.

На данный момент на месте происшествия выставлено оцепление силами МВД.

Ранее в МЧС России подтвердили гибель одного из членов экипажа затонувшего сухогруза Seamark.

Также сообщалось, что корейский корабль AH SHIN загорелся у берегов Вьетнама с российским экипажем на борту.

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