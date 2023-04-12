ВС России уничтожили на Донецком направлении более 245 украинских боевиков

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В Минобороны России заявили, что российские военные уничтожили на Донецком направлении более 245 украинских боевиков.
ВС России уничтожили на Донецком направлении более 245 украинских боевиков
  • РИА Новости

«Потери противника составили более 245 украинских военнослужащих, один танк, бронетранспортёр, две боевые бронированные машины», — говорится в заявлении ведомства.

Также отмечается, что российские войска уничтожили у украинских террористов три пикапа, восемь автомобилей, гаубицу «Мста-Б», две гаубицы Д-20, а также три пусковые установки РСЗО «Град».

Ранее сообщалось, что ВКС России сбили в небе над ДНР украинский бомбардировщик Су-24.

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