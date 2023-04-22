«Зафиксировано больше 20 прилётов»: ВСУ обстреляли Рыльский район Курской области

Губернатор Курской области Роман Старовойт сообщил об обстреле Рыльского района со стороны ВСУ. По его словам, зафиксировано более 20 прилётов. В результате украинской агрессии никто не пострадал, однако оказались повреждены сети электроснабжения. Наряду с этим украинские вооружённые формирования утром 22 апреля выпустили восемь снарядов натовского калибра по Куйбышевскому району Донецка.

Утром в субботу, 22 апреля, украинские вооружённые формирования выпустили более 20 снарядов по территории Курской области, сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

«Утром ВСУ обстреляли Рыльский район. Со стороны Украины зафиксировано больше 20 прилётов. Жертв и разрушений в населённых пунктах нет, но повреждены сети электроснабжения», — написал он в своём Telegram-канале.

По его словам, без электроэнергии остаются жители деревни Обеста, сёл Локоть и Новоивановка. «Бригады приступят к восстановлению, как только станет безопасно», — добавил губернатор Курской области.

Кроме того, ВСУ в утренние часы выпустили восемь снарядов натовского калибра по Куйбышевскому району Донецка в Донецкой Народной Республике. В представительстве ДНР в СЦКК также сообщили, что накануне территория республики подвергалась обстрелам со стороны Украины 25 раз, в общей сложности было применено 109 боеприпасов. В результате оказались повреждены три жилых домостроения в Киевском районе Донецка.

«Юг»

Российская авиация уничтожила в районе села Сергеевка на Александро-Калининском направлении склад ракетно-артиллерийского вооружения украинской армии. Как сообщил начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма, уничтожено до 600 реактивных снарядов систем залпового огня.

При этом на Авдеевском направлении артиллеристы поразили опорные наблюдательные пункты 110-й отдельной механизированной бригады ВСУ, тогда как на Марьинском направлении были подавлены два пункта временной дислокации противника — 43-й отдельной артиллерийской бригады ВСУ и подразделений Сил специальных операций.

«В рамках контрбатарейной борьбы артиллерийской бригадой Южного военного округа в районе населённого пункта Острое уничтожена 152-миллиметровая гаубица противника Д-20, а также 152-миллиметровая самоходная гаубица в районе населённого пункта Горняк», — заявил он.

Брифинг начальника пресс-центра группировки «Восток» Александра Гордеева

Ответ министру обороны ФРГ

Официальный представитель российского МИД Мария Захарова попросила министра обороны Германии Бориса Писториуса запомнить его слова о приемлемости ударов армии Украины по территории России.

«Все запомнили? «Ограниченные удары — приемлемая тактика». Борис, Вы тоже не забывайте своё выражение», — написала Захарова в своём Telegram-канале.

Ранее Борис Писториус заявил, что считает «абсолютно нормальным» проведение Украиной операций на территории России, если они нужны для нарушения снабжения российских военных.

«Восток»

На Южно-Донецком направлении тяжёлой огнемётной системой ТОС-1 уничтожен опорный пункт ВСУ в районе Угледара. Об этом заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев. Также была пресечена попытка проведения противником разведки боем передовых позиций российских военных. В результате было уничтожено пятеро украинских военнослужащих.

В ходе контрбатарейной борьбы подверглись уничтожению гаубицы и три миномётных расчёта ВСУ.

На Запорожском направлении российскими силами уничтожены четыре опорных пункта и два пункта временной дислокации украинских военных.

«Ликвидированы более 50 боевиков», — сказал Гордеев.

Кроме того, стрелковым оружием был сбит ударный беспилотный летательный аппарат самолётного типа.

Брифинг начальника пресс-центра группировки «Южная» Ивана Бигмы

Артёмовск

Украинские военные, отступая, бросают в Артёмовске большое количество вооружения и боеприпасов, сообщил боец ЧВК «Вагнер». В частности, были найдены американские пулемёты.

Кроме того, российские военные находят на оставленных позициях ВСУ и на погибших украинских военнослужащих ножи и шевроны с нацистской символикой.

«Наверное, хотят устрашение какое-то показать, что у них сила и власть какая-то», — сказал он в разговоре с РИА Новости.

Как накануне заявил врио главы ДНР Денис Пушилин, ситуация в Артёмовске остаётся напряжённой. По его словам, разговоры о попадании украинской группировки в котёл преждевременны. В этой связи он пообещал провести работу со своими советниками после их опрометчивых заявлений.

21 апреля советник Пушилина Ян Гагин заявил о взятии в котёл группировки ВСУ в Артёмовске. Позднее эту информацию опроверг основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин: «Идут тяжёлые бои. А те, кто болтает языком вперёд, — те только нам проблемы создают».