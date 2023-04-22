Боец ЧВК «Вагнер»: в Артёмовске можно часто встретить атрибуты с нацистской символикой

Боец ЧВК «Вагнер» сообщил, что в Артёмовске часто попадаются атрибуты с нацистской символикой, которые российские военные находят на оставленных позициях ВСУ и на погибших украинских военнослужащих.

Об этом он рассказал в беседе с РИА Новости.

«У них ножи разные есть с такой символикой (нацистской. — RT). Был обнаружен нож со свастикой», — сообщил собеседник агентства.

Он добавил, что также нередко попадаются шевроны с нацистской символикой.

В октябре 2022 года главнокомандующий украинскими войсками Валерий Залужный разместил в своём аккаунте в Twitter фото, где на его руке виден браслет со свастикой.

В сентябре президент Украины Владимир Зеленский удалил из своего поста в Telegram фотографию, на которой его охраняет боец ВСУ с эмблемой дивизии СС «Мёртвая голова».

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что захваченные в плен боевики нацбатов на Украине носят на одежде и на теле символику нацистских батальонов ваффен-СС и открыто пропагандируют труды Адольфа Гитлера.