Зеленский удалил из своего поста фото, на котором его охраняет боец ВСУ с эмблемой СС
- Legion-Media
Пост Зеленского, опубликованный в Telegram 14 сентября, успел набрать 1,2 млн просмотров. Из публикации пропала фотография, на которой за спиной Зеленского стоит украинский военный с эмблемой нацистской дивизии.
Подобный случай произошёл 9 мая, когда Зеленский опубликовал в своих соцсетях пост, сопроводив его фотографией украинского военного, на форме которого видна эмблема СС «Мёртвая голова».
Позднее публикация была отредактирована: фотографию убрали, однако этот же снимок остался в аккаунте украинского Минобороны в Twitter.
Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что захваченные в плен боевики нацбатов на Украине носят на одежде и на теле символику нацистских батальонов ваффен-СС и открыто пропагандируют труды Адольфа Гитлера.
В Кремле назвали ужасным тот факт, что германские власти вооружают и поддерживают на Украине режим, который «разрешает нацистам ходить по улицам с нацистской символикой и устраивать факельные шествия».