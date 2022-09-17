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Зеленский удалил из своего поста фото, на котором его охраняет боец ВСУ с эмблемой СС

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Украинский президент Владимир Зеленский удалил из своего поста в Telegram фотографию, на которой его охраняет боец ВСУ с эмблемой дивизии СС «Мёртвая голова».
Зеленский удалил из своего поста фото, на котором его охраняет боец ВСУ с эмблемой СС
  • Legion-Media

Пост Зеленского, опубликованный в Telegram 14 сентября, успел набрать 1,2 млн просмотров. Из публикации пропала фотография, на которой за спиной Зеленского стоит украинский военный с эмблемой нацистской дивизии.

Подобный случай произошёл 9 мая, когда Зеленский опубликовал в своих соцсетях пост, сопроводив его фотографией украинского военного, на форме которого видна эмблема СС «Мёртвая голова».

Позднее публикация была отредактирована: фотографию убрали, однако этот же снимок остался в аккаунте украинского Минобороны в Twitter.

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что захваченные в плен боевики нацбатов на Украине носят на одежде и на теле символику нацистских батальонов ваффен-СС и открыто пропагандируют труды Адольфа Гитлера.

В Кремле назвали ужасным тот факт, что германские власти вооружают и поддерживают на Украине режим, который «разрешает нацистам ходить по улицам с нацистской символикой и устраивать факельные шествия».

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