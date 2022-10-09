На руке главкома ВСУ Залужного замечен браслет со свастикой

Главнокомандующий украинских войск Валерий Залужный разместил в своём аккаунте в Twitter фото, где на его руке виден браслет со свастикой.

«В сети обратили внимание на свастику, изображённую на браслете главнокомандующего ВСУ Залужного», — говорится в сообщении.

На металлическом браслете видны и другие символы.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский удалил из своего поста в Telegram фотографию, на которой его охраняет боец ВСУ с эмблемой дивизии СС «Мёртвая голова».

Глава МИД России Сергей Лавров отмечал, что захваченные в плен боевики нацбатов на Украине носят на одежде и на теле символику нацистских батальонов ваффен-СС и открыто пропагандируют труды Адольфа Гитлера.