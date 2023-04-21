Министр обороны Германии Писториус считает нормальным проведение ВСУ операций в России

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Министр обороны Германии Борис Писториус считает «абсолютно нормальным» проведение Украиной операций на территории России, если они нужны для нарушения снабжения российских военных.
Министр обороны Германии Писториус считает нормальным проведение ВСУ операций в России
  • AFP

«Абсолютно нормально, что в подобных военных столкновениях сторона, на которую напали, продвигается на вражескую территорию, чтобы, например, отрезать пути снабжения. Но до тех пор, пока нападению не подвергаются города, гражданские лица и гражданские районы», — сказал он в эфире ZDF, его слова приводит ТАСС.

В начале апреля в Белом доме заявили, что Соединённые Штаты позволяют украинским властям наносить удары по Крыму, Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям.

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