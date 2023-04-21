Министр обороны Германии Писториус считает нормальным проведение ВСУ операций в России

Министр обороны Германии Борис Писториус считает «абсолютно нормальным» проведение Украиной операций на территории России, если они нужны для нарушения снабжения российских военных.

«Абсолютно нормально, что в подобных военных столкновениях сторона, на которую напали, продвигается на вражескую территорию, чтобы, например, отрезать пути снабжения. Но до тех пор, пока нападению не подвергаются города, гражданские лица и гражданские районы», — сказал он в эфире ZDF, его слова приводит ТАСС.

В начале апреля в Белом доме заявили, что Соединённые Штаты позволяют украинским властям наносить удары по Крыму, Донецкой и Луганской народным республикам, а также Запорожской и Херсонской областям.