В Белом доме заявили, что США позволяют Киеву наносить удары по новым регионам России
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Как заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби, Вашингтон считает эти российские регионы украинскими.
«Мы не обеспечиваем условия и не подталкиваем украинцев к нанесению ударов за пределами Украины», — цитирует его РИА Новости.
В то же время Кирби не стал упоминать, что украинские войска обстреливали Курскую, Белгородскую и Брянскую области.
Ранее профессор международного права итальянского Университета Падуи Тарчизио Гаццини заявил, что официальному Киеву необходимо согласиться на мирное урегулирование конфликта и признать российской часть бывшей территории Украины.
Посольство России в США заявило, что Вашингтон новыми поставками военной техники и оружия киевскому режиму стремится затянуть конфликт.
В начале октября 2022 года российский президент Владимир Путин утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.