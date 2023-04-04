Итальянский профессор Гаццини призвал Украину признать российской часть бывшей территории

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Профессор международного права итальянского Университета Падуи Тарчизио Гаццини заявил, что официальному Киеву необходимо согласиться на мирное урегулирование конфликта и признать российской часть бывшей территории Украины.

Его заявление опубликовала газета Financial Times.

Он назвал пересмотр Украиной собственных границ единственно возможной альтернативой боевым действиям.

Профессор пишет, что с учётом риска ядерного конфликта «пришло время рассмотреть вопрос о согласованном пересмотре границ Украины».

По мнению Гаццини, это может косвенно отвечать интересам всех сторон. 

Ранее посольство России в США заявило, что Вашингтон новыми поставками военной техники и оружия киевскому режиму стремится затянуть конфликт.

В начале октября 2022 года российский президент Владимир Путин утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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