Итальянский профессор Гаццини призвал Украину признать российской часть бывшей территории
Его заявление опубликовала газета Financial Times.
Он назвал пересмотр Украиной собственных границ единственно возможной альтернативой боевым действиям.
Профессор пишет, что с учётом риска ядерного конфликта «пришло время рассмотреть вопрос о согласованном пересмотре границ Украины».
По мнению Гаццини, это может косвенно отвечать интересам всех сторон.
Ранее посольство России в США заявило, что Вашингтон новыми поставками военной техники и оружия киевскому режиму стремится затянуть конфликт.
В начале октября 2022 года российский президент Владимир Путин утвердил ратификацию договоров и подписал федеральные конституционные законы о принятии ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей в состав России.
Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.