Посольство России заявило о желании США затянуть конфликт на Украине поставками оружия

Посольство России в США заявило, что Вашингтон новыми поставками военной техники и оружия киевскому режиму стремится затянуть конфликт.

«Вашингтон в очередной раз подтвердил свою лицемерную позицию. Американцы намерены затягивать конфликт на Украине столько, сколько это возможно. Решение о поставке вооружений Киеву — шаг к эскалации украинского кризиса и увеличению числа жертв среди мирного населения», — цитирует российскую дипмиссию ТАСС.

Посольство подчеркнуло, что Россия не откажется от поставленных задач в рамках спецоперации и всё оружие и техника Запада буду уничтожены.

Ранее в Пентагоне заявили, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $2,6 млрд.