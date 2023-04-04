Посольство России заявило о желании США затянуть конфликт на Украине поставками оружия

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Посольство России в США заявило, что Вашингтон новыми поставками военной техники и оружия киевскому режиму стремится затянуть конфликт.
Посольство России заявило о желании США затянуть конфликт на Украине поставками оружия
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

«Вашингтон в очередной раз подтвердил свою лицемерную позицию. Американцы намерены затягивать конфликт на Украине столько, сколько это возможно. Решение о поставке вооружений Киеву — шаг к эскалации украинского кризиса и увеличению числа жертв среди мирного населения», — цитирует российскую дипмиссию ТАСС.

Посольство подчеркнуло, что Россия не откажется от поставленных задач в рамках спецоперации и всё оружие и техника Запада буду уничтожены.

Ранее в Пентагоне заявили, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $2,6 млрд.

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