Посольство России заявило о желании США затянуть конфликт на Украине поставками оружия
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«Вашингтон в очередной раз подтвердил свою лицемерную позицию. Американцы намерены затягивать конфликт на Украине столько, сколько это возможно. Решение о поставке вооружений Киеву — шаг к эскалации украинского кризиса и увеличению числа жертв среди мирного населения», — цитирует российскую дипмиссию ТАСС.
Посольство подчеркнуло, что Россия не откажется от поставленных задач в рамках спецоперации и всё оружие и техника Запада буду уничтожены.
Ранее в Пентагоне заявили, что США предоставят Украине новый пакет военной помощи на $2,6 млрд.