Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: рано говорить об образовании котла для ВСУ в Артёмовске

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Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин заявил, что об образовании котла для ВСУ в Артёмовске (Бахмуте) говорить рано, украинские войска по-прежнему находятся в оперативном окружении.
Основатель ЧВК «Вагнер» Пригожин: рано говорить об образовании котла для ВСУ в Артёмовске
  • РИА Новости

Пригожин пояснил, что дороги в районе города простреливаются, но котла никакого нет.

«Поэтому идут тяжёлые бои. А те, кто болтает языком вперёд, — те только нам проблемы создают», — сказал он.

Минобороны России 21 апреля сообщило, что штурмовые отряды в последние сутки продолжали вести бои в западной части Артёмовска, а подразделения ВДВ России оказывают им поддержку, пресекая попытки украинской армии контратаковать на флангах.

Советник врио главы ДНР Ян Гагин утверждал, что бойцы ЧВК «Вагнер» вышли к дороге Артёмовск — Часов Яр, по которой шло снабжение группировки ВСУ.

По его словам, «таким образом, крышка котла, по сути, захлопнулась».

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