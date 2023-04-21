Советник Пушилина Гагин: силы ВС России взяли в котёл группировку ВСУ в Артёмовске
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Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.
Он сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» вышли к дороге Артемовск — Часов Яр, по которой шло снабжение группировки ВСУ.
«Под контроль взято несколько сотен метров, что делает невозможным снабжение гарнизона (ВСУ. — RT). Таким образом, крышка котла, по сути, захлопнулась», — цитирует его ТАСС.
Ранее российское Министерство обороны сообщило, что Воздушно-десантные войска и артиллерия России пресекли попытки Вооружённых сил Украины контратаковать и перебросить резервы в районе Артёмовска.
Гагин рассказал о попытках военных Вооружённых сил Украины покинуть Артёмовск малыми группами или сдаться.