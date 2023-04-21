Советник Пушилина Гагин: силы ВС России взяли в котёл группировку ВСУ в Артёмовске

Короткая ссылка
Российские военные взяли в котёл группировку ВС Украины в Артёмовске (Бахмуте) в Донецкой Народной Республике.
Советник Пушилина Гагин: силы ВС России взяли в котёл группировку ВСУ в Артёмовске
  • © РИА Новости / Евгений Биятов

Об этом заявил советник врио главы ДНР Ян Гагин.

Он сообщил, что бойцы ЧВК «Вагнер» вышли к дороге Артемовск — Часов Яр, по которой шло снабжение группировки ВСУ.

«Под контроль взято несколько сотен метров, что делает невозможным снабжение гарнизона (ВСУ. — RT). Таким образом, крышка котла, по сути, захлопнулась», — цитирует его ТАСС.

Ранее российское Министерство обороны сообщило, что Воздушно-десантные войска и артиллерия России пресекли попытки Вооружённых сил Украины контратаковать и перебросить резервы в районе Артёмовска.

Гагин рассказал о попытках военных Вооружённых сил Украины покинуть Артёмовск малыми группами или сдаться.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить