«ВДВ оказывают поддержку действиям по овладению городом»: российские силы продолжают бои в западной части Артёмовска

В западной части Артёмовска продолжаются бои между российскими штурмовыми отрядами и ВСУ. Как сообщили в Минобороны РФ, подразделения ВДВ пресекают попытки противника контратаковать на флангах, тогда как авиация и артиллерия поражают позиции ВСУ в окрестностях города. Ранее в ДНР сообщили, что группировка украинских войск взята в котёл в Артёмовске.

Российские штурмовые отряды продолжают вести бои в западной части Артёмовска, сообщили в Министерстве обороны РФ. При этом авиацией и огнём артиллерии поражены подразделения ВСУ в районах близлежащих населенных пунктов Красное, Часов Яр и Предтечино. В общей сложности совершено восемь вылетов, артиллеристы выполнили 69 огневых задач.

«Воздушно-десантные войска пресекают попытки противника контратаковать на флангах и оказывают поддержку действиям штурмовых отрядов по овладению городом», — заявил в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Ранее советник врио главы ДНР Ян Гагин сообщил, что группировка ВСУ в Артёмовске взята в котёл после того, как российские силы вышли к дороге на Часов Яр, по которой шло её снабжение. Как указал источник РИА Новости, о полном окружении речи не идёт, но украинскому командованию «становится всё сложнее и сложнее снабжать свою группировку» в Артёмовске.

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Обстановка на направлениях СВО

Как сообщил официальный представитель МО РФ, общие потери ВСУ на Донецком направлении до 310 бойцов, четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б», а также самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Купянском направлении пресечены действия четырёх украинских диверсионно-разведывательных групп, уничтожен склад боеприпасов ВСУ, нанесено поражение подразделения украинских войск. В результате уничтожено свыше 60 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, три автомобиля, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Акация».

На Краснолиманском направлении ударами штурмовой и армейской авиации, огнём артиллерии группировки войск «Центр» уничтожено более 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, два пикапа, гаубица Д-20 и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях огнём артиллерии и тяжёлых огнемётных систем группировки войск «Восток» уничтожены два склада боеприпасов 65-й механизированной и 44-й артиллерийской бригад ВСУ. Также ликвидировано до 90 украинских бойцов, две боевые бронированные машины, три пикапа, а также гаубица «Мста-Б».

На Херсонском направлении в результате ударов авиации и огня артиллерии уничтожено до 10 украинских военнослужащих и два автомобиля.

Оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией группировок войск нанесено поражение 94 артиллерийским подразделениям ВСУ на огневых позициях, живой силе и технике в 135 районах. В районе Константиновки (ДНР) уничтожен склад топлива для украинской военной техники.

В свою очередь, средствами ПВО перехвачено три реактивных снаряда системы залпового огня HIMARS и уничтожены три украинских беспилотных летательных аппарата.

Попытка ВСУ применить химоружие на Запорожском направлении

Украинские военные применили химическое оружие на Запорожском направлении, сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Укронацисты при помощи беспилотников попытались использовать неизвестное вещество. Наши бойцы оперативно отреагировали — серьёзно пострадавших нет, химический ожог получил один военнослужащий», — написал он в своём Telegram-канале.

Рогов подчеркнул, что на передовую уже доставлены комплекты химзащиты на случай повторения подобных атак.

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ДНР

В Донецкой Народной Республике создадут штаб по обеспечению безопасности электроснабжения. Соответствующее распоряжение подписал врио главы региона Денис Пушилин.

Как говорится в указе, это решение принято «в целях обеспечения энергетической безопасности Донецкой Народной Республики, бесперебойного и надёжного функционирования энергетической системы ДНР».

ВСУ регулярно обстреливают населённые пункты ДНР. За минувшие сутки был зафиксирован 21 обстрел, в ходе которых украинские военные применили 151 снаряд. Жертвами агрессии стали два мирных жителя.