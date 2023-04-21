МИД: экстремистские высказывания Киева подтверждают необходимость продолжать СВО
- РИА Новости
В Москве обратили внимание на слова советника главы офиса президента Украины Михаила Подоляка, который, рассуждая о ситуации вокруг канонической Украинской православной церкви, открыто заявил, что у киевского режима есть шанс быстро «зачистить» большое количество пророссийски настроенных людей. Чиновник также пообещал покарать жителей Крыма и Донбасса за их желание связать своё будущее с Россией.
Его поддержал и мэр Днепропетровска Борис Филатов, который говорит, что Украина не прощает обид, отметили в МИД.
«Подобная риторика и преступные действия киевского режима подтверждают необходимость продолжения специальной военной операции», — подчеркнули в министерстве.
Ранее Подоляк сообщил о необходимости физически зачистить каноническую УПЦ, как и всё пророссийское.
Он также пообещал, что предстоящий сезон в Крыму будет «горячим и жарким».
По словам Подоляка, Украина объяснит, что к ней «нужно относиться не то что с уважением, а с большим страхом».