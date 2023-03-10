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Советник главы офиса Зеленского Подоляк пообещал устроить «горячий сезон» в Крыму

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Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк пообещал, что предстоящий сезон в Крыму будет якобы «горячим и жарким».

«Сезон в Крыму будет горячим. Очень и очень жарким», — приводит РИА Новости его слова в интервью украинскому телеведущему Василию Голованову.

Подоляк добавил, что Украина объяснит, что к ней «нужно относиться не то что с уважением, а с большим страхом».

Ранее в Кремле подчёркивали, что Крым является неотъемлемой частью России и что претензии на российскую территорию получат должный ответ.

Российский президент Владимир Путин неоднократно подчёркивал, что для России вопрос Крыма закрыт, а референдум на полуострове был проведён в строгом соответствии с международным правом. 

Крым стал российским регионом после состоявшегося там в марте 2014 года референдума: большинство жителей высказались за воссоединение с Россией.

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