Минобороны России: потери ВСУ на Донецком направлении составили до 310 военных
- РИА Новости
Об этом сообщили в Министерстве обороны России.
Также были уничтожены четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».
Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что оператор переносного ЗРК «Игла» морской пехоты Тихоокеанского флота в районе Угледара сбил штурмовик Су-25 ВСУ.