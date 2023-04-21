Минобороны России: потери ВСУ на Донецком направлении составили до 310 военных

За сутки украинская армия потеряла до 310 военнослужащих на Донецком направлении.

Об этом сообщили в Министерстве обороны России.

Также были уничтожены четыре боевые бронированные машины, три автомобиля, боевая машина РСЗО «Град», гаубица «Мста-Б» и самоходная артиллерийская установка «Гвоздика».

Ранее начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев сообщил, что оператор переносного ЗРК «Игла» морской пехоты Тихоокеанского флота в районе Угледара сбил штурмовик Су-25 ВСУ.