«Отвечает коренным интересам наших стран»: Путин сообщил о подготовке концепции безопасности Союзного государства

Россия и Белоруссия приступили к подготовке концепции безопасности Союзного государства, сообщил Владимир Путин. По его словам, в документе будут сформулированы основополагающие задачи взаимодействия стран на фоне растущей напряжённости на внешних границах, а также развязанной извне санкционной и информационной войны. Как отметил президент РФ, расширение взаимодействия между Москвой и Минском отвечает коренным интересам стран с учётом текущей ситуации в мире.

Россия и Белоруссия объединены дружескими связями и общими ценностями, на основе которых и проводится работа по выстраиванию Союзного государства. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Наши страны объединяет традиционная дружба, общие культурные, духовные и нравственные ценности. Именно на этой основе мы вместе и строим Союзное государство. И нам уже удалось многого добиться. Отлажены обширные взаимовыгодные торгово-экономические связи, значительно укрепилось сотрудничество в оборонной, научно-технической, образовательной, культурной и других областях», — сказал Путин.

Он добавил, что власти двух стран развивают сотрудничество по всем направлениям, подобный настрой разделяется общественностью и жителями России и Белоруссии. Так, по его словам, уже выполнено 74% мероприятий по 28 приоритетным отраслевым программам, утверждённым в 2021 году. «Эту деятельность, как мы сегодня договорились, мы, безусловно, будем продолжать, не снижая темпов», — добавил российский лидер.

Кроме того, в 2022-м товароооброт между Россией и Белоруссией вырос на 12% до рекордных $45 млрд.

«Продолжается процесс создания объединенных рынков нефти и газа двух стран. К подписанию готовится договор по формированию единого электроэнергетического рынка», — добавил Путин.

При этом на прошедшем заседании была рассмотрена концепция безопасности Союзного государства, в которой будут сформулированы основополагающие задачи взаимодействия на фоне растущей напряжённости на внешних границах, а также развязанной извне санкционной и информационной войны.

«Россия и Белоруссия наращивают — и будут продолжать это делать, как сегодня отмечалось, — своё взаимодействие в сфере обороны и безопасности, расширяют сотрудничество в военно-технической сфере. И это, безусловно, отвечает коренным интересам наших стран и народов, по-настоящему важно — с учётом непростой международной обстановки именно сегодня», — пояснил российский лидер.

Глава государства также выразил признательность белорусской стороне за включение в гуманитарную повестку деятельности Союзного государства вопросов, связанных с оказанием помощи учащимся и учреждениям образования Донецкой и Луганской народных республик.

«И в заключение хотел бы вновь выразить уверенность, что решения, принятые сегодня в рамках заседания высшего государственного Совета будет служить дальнейшему динамичному развитию интеграции России и Белоруссии, укреплению безопасности и оборонного потенциала Союзного государства», — заявил Путин.

«Это были результативные переговоры»

Александр Лукашенко своё выступление на заседании высшего госсовета Союзного государства начал с того, что назвал переговоры с Владимиром Путиным, состоявшиеся 5 апреля, фундаментальными. По его словам, они были преимущественно посвящены вопросам безопасности и развития военно-промышленного комплекса.

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«Это были результативные переговоры. По всем вопросам, а их было больше десятка, мы достигли согласия. Конечно, мы особо не раскрываем тематику. Но, думаю, в ближайшее время вы это всё услышите и увидите», — пояснил президент Белоруссии.

При этом он указал, что Москва и Минск создали эффективную систему обороны и обеспечения безопасности СГ, в рамках которой успешно функционируют региональная группировка войск и единая региональная система ПВО.

«Предпринятые шаги по укреплению пограничной безопасности позволили значительно повысить защищенность Союзного государства от международного терроризма, неконтролируемых потоков миграции, контрабанды оружия и боеприпасов, наркотрафика, незаконной экономической деятельности», — заметил он.

Лукашенко также назвал «примером для других ведомств» сотрудничество министерств иностранных дел России и Белоруссии, которые, по его мнению, проводят согласованную внешнюю политику.

Он также отметил самодостаточность экономик Союзного государства, подчеркнув, что желание Запада «наскоком» устроить экономическую блокаду странам не могло увенчаться успехом: «Не получилось экономически — начали целенаправленно давить в военном отношении. Усиливается риторика о перспективе глобального вооружённого конфликта».

При этом, по его словам, ключевым направлением двусторонних отношений является производственная кооперация. Так, за годы выстраивания Союзного государства реализовано более 60 совместных научно-технических программ в различных сферах, в частности, в информационных технологиях и сельском хозяйстве.

«Многие разработки успешно внедряются в производство, благодаря чему выполняется программа импортозамещения и снижения зависимости от западных технологий», — добавил Лукашенко.