Путин: промышленные предприятия России и Белоруссии будут работать в кооперации

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Российский президент Владимир Путин заявил, что промышленные предприятия России и Белоруссии будут переводиться на общие стандарты для работы в кооперации.
Путин: промышленные предприятия России и Белоруссии будут работать в кооперации
  • РИА Новости

Соответствующее заявление он сделал на заседании Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии в Москве.

«Полным ходом идёт формировании единой промышленной политики... В декабре 2022 года вступило в силу межправсоглашение о признании технологических операций, этот документ в частности поможет обеспечить перевод деятельности российских и белорусских промышленных предприятий на общие стандарты с тем, чтобы реализация крупных кооперационных проектов продвигалась бесперебойно», — цитирует его РИА Новости.

Ранее Путин заявил о намерении российской и белорусской сторон наращивать сотрудничество в сфере безопасности.

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