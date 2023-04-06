Путин: промышленные предприятия России и Белоруссии будут работать в кооперации
- РИА Новости
Соответствующее заявление он сделал на заседании Высшего Госсовета Союзного государства России и Белоруссии в Москве.
«Полным ходом идёт формировании единой промышленной политики... В декабре 2022 года вступило в силу межправсоглашение о признании технологических операций, этот документ в частности поможет обеспечить перевод деятельности российских и белорусских промышленных предприятий на общие стандарты с тем, чтобы реализация крупных кооперационных проектов продвигалась бесперебойно», — цитирует его РИА Новости.
Ранее Путин заявил о намерении российской и белорусской сторон наращивать сотрудничество в сфере безопасности.