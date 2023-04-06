Путин заявил о планах подготовки концепции безопасности Союзного государства

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Президент России Владимир Путин заявил, что Москва и Минск подготавливают концепцию безопасности Союзного государства.

«Большое значение имеет вынесенный на повестку дня заседания и рассмотренный сегодня вопрос о начале подготовки концепции безопасности Союзного государства», — приводит ТАСС слова Путина на заседании Высшего государственного совета Союзного государства.

Он отметил, что задачи взаимодействия стран будут определены на фоне растущей напряжённости на границах.

Ранее Лукашенко заявил, что после неудавшихся попыток экономической блокады Союзного государства Запад начал давить в военном отношении, наращивая силы и средства НАТО.

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