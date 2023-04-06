Глава Белоруссии Лукашенко заявил, что НАТО наращивает силы у границ Союзного государства

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После неудавшихся попыток экономической блокады Союзного государства Запад начал давить в военном отношении, наращивая силы и средства НАТО, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
Глава Белоруссии Лукашенко заявил, что НАТО наращивает силы у границ Союзного государства
  • РИА Новости

«Не получилось экономически, начали целенаправленно давить в военном отношении — наращивать силы и средства НАТО у границ Беларуси и России», — сказал Лукашенко на заседании Высшего госсовета Союзного государства.

Особенно НАТО волнует Калининградская область, подчеркнул он.

Замглавы МИД России Олег Сыромолотов в январе сообщил, что британские военные в ходе учений под эгидой НАТО на регулярной основе моделируют ситуации нанесения киберударов по госучреждениям Калининградской области и энергосистеме Москвы. Об этом заявил замглавы МИД России Олег Сыромолотов.

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