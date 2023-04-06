Песков назвал тему импортозамещения одной из важнейших на повестке дня Высшего Госсовета СГ

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема импортозамещения стояла высоко на повестке дня Высшего Госсовета Союзного государства.
Песков назвал тему импортозамещения одной из важнейших на повестке дня Высшего Госсовета СГ
  • РИА Новости

«Это высоко стояло в повестке дня, действительно. И Путин об этом говорил, и Лукашенко это говорил. Мы идём по пути импортозамещения, причём здесь определённое сложение возможностей двух стран», — цитирует его РИА Новости

Он отметил, что, в частности, на заседании президентом России Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко обсуждалась область микроэлектроники, где есть наработки.

Ранее глава Минэнерго России Николай Шульгинов сообщил, что ведомство отмечает существенные подвижки в импортозамещении цифровых продуктов в отраслях ТЭК.

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