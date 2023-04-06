Песков назвал тему импортозамещения одной из важнейших на повестке дня Высшего Госсовета СГ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема импортозамещения стояла высоко на повестке дня Высшего Госсовета Союзного государства.

«Это высоко стояло в повестке дня, действительно. И Путин об этом говорил, и Лукашенко это говорил. Мы идём по пути импортозамещения, причём здесь определённое сложение возможностей двух стран», — цитирует его РИА Новости

Он отметил, что, в частности, на заседании президентом России Владимиром Путиным и президентом Белоруссии Александром Лукашенко обсуждалась область микроэлектроники, где есть наработки.

Ранее глава Минэнерго России Николай Шульгинов сообщил, что ведомство отмечает существенные подвижки в импортозамещении цифровых продуктов в отраслях ТЭК.