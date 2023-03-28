В Минэнерго России рассказали о цифровом импортозамещении в отраслях ТЭК

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Глава Минэнерго России Николай Шульгинов сообщил, что ведомство отмечает существенные подвижки в импортозамещении цифровых продуктов в отраслях ТЭК.
В Минэнерго России рассказали о цифровом импортозамещении в отраслях ТЭК
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом он сообщил на итоговом заседании коллегии ведомства.

«Для замещения отраслевых цифровых продуктов и решений, включая программно-аппаратные комплексы, в прошлом году при участии Минэнерго были созданы индустриальные центры компетенций «Нефтегаз, нефтехимия, недропользование» и также «Электроэнергетика». В угольной отрасли, в электроэнергетике, в нефтегазовом комплексе есть уже существенные подвижки», — цитирует его РИА Новости.

По словам Шульгинова, Минэнерго ведёт совместную работу с Минпромторогом на снижение зависимости ТЭК от импортного оборудования, комплектующих и программного обеспечения иностранного производства.

Ранее Шульгинов заявил, что стране удалось полностью перенаправить весь объём экспорта нефти, который выпал в связи с эмбарго.

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