В Минэнерго России рассказали о цифровом импортозамещении в отраслях ТЭК

Глава Минэнерго России Николай Шульгинов сообщил, что ведомство отмечает существенные подвижки в импортозамещении цифровых продуктов в отраслях ТЭК.

Об этом он сообщил на итоговом заседании коллегии ведомства.

«Для замещения отраслевых цифровых продуктов и решений, включая программно-аппаратные комплексы, в прошлом году при участии Минэнерго были созданы индустриальные центры компетенций «Нефтегаз, нефтехимия, недропользование» и также «Электроэнергетика». В угольной отрасли, в электроэнергетике, в нефтегазовом комплексе есть уже существенные подвижки», — цитирует его РИА Новости.

По словам Шульгинова, Минэнерго ведёт совместную работу с Минпромторогом на снижение зависимости ТЭК от импортного оборудования, комплектующих и программного обеспечения иностранного производства.

Ранее Шульгинов заявил, что стране удалось полностью перенаправить весь объём экспорта нефти, который выпал в связи с эмбарго.