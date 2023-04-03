«Оказывается медицинская помощь»: в центре Мелитополя один человек пострадал при взрыве автомобиля

Один человек пострадал при взрыве автомобиля в Мелитополе Запорожской области, сообщили в администрации города. Согласно данным экстренных служб, пострадавшим оказался Максим Зубарев, который до недавнего времени занимал должность главы администрации посёлка городского типа Акимовка. Ему оказывается медпомощь, его состояние врачи оценивают как тяжёлое.

Утром 3 апреля в Мелитополе (Запорожская область) произошёл взрыв автомобиля. Об этом сообщила пресс-служба администрации города. Инцидент был зафиксирован на улице Богдана Хмельницкого. Представители экстренных служб работают на месте ЧП.

«По информации экстренных служб, при взрыве автомобиля один человек пострадал, ему оказывается медицинская помощь», — говорится в сообщении.

Согласно данным экстренных служб города, пострадавшим оказался Максим Зубарев, который до недавнего времени занимал должность главы администрации посёлка городского типа Акимовка.

«Состояние экс-главы администрации Акимовки Максима Зубарева, пострадавшего при взрыве автомобиля в Мелитополе, врачи оценивают как тяжёлое», — подчеркнул представитель экстренных служб Мелитополя.

Накануне украинские войска обстреляли Мелитополь из РСЗО HIMARS и «Ольха» с применением кассетных боеприпасов. В результате действий ВСУ пострадали шесть человек. Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что будет лично контролировать ликвидацию последствий обстрела.

Между тем председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что киевский режим скопил достаточное количество боевиков и вооружения для наступления на Запорожском направлении.

«Мы ждём их в любой момент. Наша разведка получает данные о поставках новой бронетехники, в том числе западной. Запад толкает Зеленского к наступлению, от него требуют показать эффективность использования западных вооружений. Западу нужны быстрые результаты, нужны боевые действия с большим количеством погибших людей», — цитирует его РИА Новости.

Накануне в Минобороны РФ сообщили, что на Запорожском направлении российские военные пресекли попытки ВСУ провести диверсионно-разведывательную группу в тыл российских войск, уничтожив пять украинских боевиков.

Обстрелы Донбасса

Украинские военные за минувшие сутки 17 раз обстреляли территорию Донецкой Народной Республики, выпустив 121 снаряд из РСЗО, артиллерии калибра 155 и 152 мм. Об этом сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«За прошедшие сутки поступили сведения о ранении двух гражданских лиц в Куйбышевском районе Донецка и в ранее освобождённом Петровском», — говорится в сводке.

Кроме того, повреждены 16 домостроений в Донецке и Горловке, а также один объект гражданской инфраструктуры.

«Запад»

Военнослужащие группировки «Запад» Вооружённых сил России уничтожили пять украинских диверсионно-разведывательных групп, сообщил начальник пресс-центра группировки войск Сергей Зыбинский.

«Военнослужащие группировки войск «Запад» вскрыли и уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп противника из состава 14-й механизированной бригады, 105-й и 115-й территориальной обороны, а также огнём артиллерии сорвали четыре ротации подразделений ВСУ на передовых позициях в районе населённых пунктов Синьковка, Крахмальное, Орлянское», — сказал он.

Кроме того, возле Стельмаховки миномётом 2С4 «Тюльпан» было уничтожено два укрытия украинских военных, тогда как вблизи Синьковки боевой машиной РСЗО «Град» уничтожен миномётный расчёт противника.

Брифинг начальника пресс-центра группировки «Восток» Александра Гордеева

«Восток»

Российские войска отразили две попытки украинских военных провести разведку боем на Южно-Донецком направлении, заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«В ходе боестолкновения ликвидированы до 15 боевиков, расчётом противотанкового ракетного комплекса уничтожен бронеавтомобиль. Расчётами ЗРК «Оса-АКМ» и «Стрела-10» сбито два беспилотных летательных аппарата «Лелека»», — сказал он.

Он также сообщил, что на Запорожском направлении артиллерийским огнём уничтожены разведгруппа и опорный пункт ВСУ: «Ликвидированы более 20 боевиков».

При этом в ходе контрбатарейной борьбы уничтожены две гаубицы ВСУ и два миномётных расчёта.

Брифинг начальника пресс-центра группировки войск Сергея Зыбинского

Горячая линия для контрактников

В Москве начала работать горячая линия и онлайн-запись для желающих пойти на военную службу по контракту. По номеру 117 все желающие смогут задать вопросы о военной службе, а также получить информацию о выплатах и льготах, которые полагаются военным.

«Правительство Москвы в рамках содействия военному комиссариату столицы открыло горячую линию, на которой все желающие могут задать вопросы о военной службе по контракту», — говорится в сообщении на официальном сайте мэра столицы.

Кроме того, появилась возможность записаться онлайн на удобное время посещения единого пункта отбора на военную службу, который находится на улице Яблочкова.