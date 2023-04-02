В районе Красного Лимана: в Минобороны РФ заявили о поражении командного пункта и узла связи ВСУ в ДНР

Российские военные за сутки поразили в районе Красного Лимана (ДНР) командный пункт и узел связи 58-й мотопехотной бригады ВСУ. Об этом заявили в Минобороны РФ. По данным ведомства, на территории ДНР также уничтожены командно-наблюдательные пункты батальонов двух других бригад ВСУ. Между тем в ЛНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ.

Российские военные уничтожили командный пункт ВСУ и один из узлов связи украинских войск. Об этом говорится в информационной сводке Минобороны РФ о ходе спецоперации.

«В районе населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики поражены командный пункт и узел связи 58-й мотопехотной бригады ВСУ. В районах населённых пунктов Петровское и Терны (ДНР) поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 109-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ», — заявили в Минобороны РФ.

Авиация, ракетные войска и артиллерия в течение суток поразили 92 артиллерийских подразделения ВСУ на огневых позициях, живую силу и технику в 103 районах.

Кроме того, в ЛНР уничтожен склад артиллерийских боеприпасов ВСУ. Средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожено 11 украинских беспилотников.

По данным Минобороны РФ, на Купянском направлении ударами авиации и артиллерии группировки войск «Западная» поражены подразделения ВСУ, располагавшиеся в Харьковской области. За сутки уничтожены до 30 украинских военных, три боевые бронированные машины, два автомобиля, а также гаубица Д-30.

Кроме того, на территории ЛНР и Харьковской области пресечены действия шести украинских диверсионно-разведывательных групп.

На Краснолиманском направлении ударами авиации, артиллерии, тяжёлых огнемётных систем и действиями подразделений группировки «Центр» поражены подразделения противника, располагавшиеся в ДНР и ЛНР. Противник суммарно потерял до 100 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре пикапа, самоходные гаубицы «Акация» и Д-30.

На Донецком направлении в результате активных действий подразделений группировки войск «Южная», ударов оперативно-тактической авиации и огня артиллерии за сутки уничтожены свыше 210 военнослужащих ВСУ и наёмников, три бронетранспортёра Kirpi турецкого производства, три боевые бронированные машины, четыре автомобиля, три пикапа, а также одна гаубица «Мста-Б».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ, располагавшиеся на территории ДНР и Запорожской области. В этих регионах также уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ.

Суммарно за сутки на этих направлениях уничтожено свыше 40 украинских военных, два бронеавтомобиля, три пикапа, гаубица Д-30 и гаубица Д-20 и радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

На Херсонском направлении уничтожены до 15 украинских военнослужащих, семь автомобилей и одна самоходная гаубица «Акация».

Ранее в пресс-центрах группировок войск, задействованных в СВО, рассказали подробности о работе военных за сутки. В частности, глава пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев заявил об отражении удара двумя снарядами реактивной системы залпового огня HIMARS и тремя снарядами РСЗО «Смерч» на Южно-Донецком направлении.

По его словам, все цели были уничтожены расчётами зенитных ракетных комплексов С-300.

Наряду с этим на Запорожском направлении ВС РФ пресекли попытки противника провести диверсионно-разведывательную группу в тыл российских войск, уничтожив пять украинских боевиков.

В группировке «Центр» заявили об уничтожении системами «Град» взвода украинских военных на БМП 66-й механизированной бригады ВСУ, а также об уничтожении российскими военными пяти диверсионно-разведывательных групп противника.

Помимо этого, на Донецком направлении военнослужащие группировки «Юг» пресекли попытку ВСУ атаковать позиции одного из подразделений, уничтожив до десяти украинских боевиков.