Российские военные поразили командный пункт 58-й бригады ВСУ в районе Красного Лимана
- РИА Новости
«В районе населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики поражены командный пункт и узел связи 58-й мотопехотной бригады ВСУ», — говорится в сводке военного ведомства.
Также поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 109-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Петровское и Терны.
Ранее сообщалось, что штурмовые подразделения группировки Вооружённых сил России «Юг» ликвидировали до 15 военнослужащих украинской армии в районе Марьинки.