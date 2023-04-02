Российские военные поразили командный пункт 58-й бригады ВСУ в районе Красного Лимана

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Российские военные поразили командный пункт и узел связи 58-й бригады украинской армии в районе Красного Лимана Донецкой Народной Республики, сообщает Минобороны России.
Российские военные поразили командный пункт 58-й бригады ВСУ в районе Красного Лимана
  • РИА Новости

«В районе населённого пункта Красный Лиман Донецкой Народной Республики поражены командный пункт и узел связи 58-й мотопехотной бригады ВСУ», — говорится в сводке военного ведомства.

Также поражены командно-наблюдательные пункты батальонов 109-й бригады территориальной обороны и 25-й воздушно-десантной бригады ВСУ в районах населённых пунктов Петровское и Терны.

Ранее сообщалось, что штурмовые подразделения группировки Вооружённых сил России «Юг» ликвидировали до 15 военнослужащих украинской армии в районе Марьинки.

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