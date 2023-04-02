Все цели уничтожены расчётами ЗРК: в МО РФ заявили об отражении комбинированной атаки ВСУ на Южно-Донецком направлении

На Южно-Донецком направлении спецоперации отражён комбинированный удар ВСУ по позициям российских военных. Как заявили в Минобороны РФ, противник предпринял попытку нанести удар двумя снарядами РСЗО HIMARS и тремя снарядами системы «Смерч», однако все цели были уничтожены расчётами российских зенитных ракетных комплексов С-300 и «Бук». Кроме того, сорвана попытка ВСУ провести разведку боем на передовых позициях российских войск.

Российские военные отразили комбинированный удар ВСУ на Южно-Донецком направлении, заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«Отражены комбинированные ракетные удары двумя снарядами реактивной системы залпового огня HIMARS и тремя снарядами РСЗО «Смерч». Расчётами зенитных ракетных комплексов С-300 «Бук» все цели уничтожены», — заявил он.

По словам Гордеева, подразделения группировки «Восток» также сорвали две попытки ВСУ провести разведку боем на передовых позициях российских войск. В результате была ликвидирована разведывательная группа, уничтожены около 20 боевиков.

Кроме того, расчётами ЗРК «Оса-АКМ» и «Стрела-10» сбито два беспилотника «Валькирия» и два БПЛА «Фурия».

Помимо этого, на Запорожском направлении военные пресекли попытки противника провести диверсионно-разведывательную группу в тыл российских войск. В результате уничтожены пять боевиков.

Заявление начальника пресс-центра группировки «Восток» Александра Гордеева

В рамках контрбатарейной борьбы с помощью автоматического звукометрического комплекса обнаружена и уничтожена расчётом САУ «Мста» гаубица противника.

В свою очередь, начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук заявил, что на Краснолиманском направлении наземными средствами разведки вскрыто перемещение взвода на БМП 66-й механизированной бригады ВСУ.

«В результате огневого поражения реактивными системами залпового огня «Град» противник понёс потери в личном составе и технике», — рассказал Савчук.

Кроме того, на торском участке обнаружена и поражена артиллерией штурмовая группа на боевых бронированных машинах 81-й аэромобильной бригады ВСУ.

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В пресс-центре группировки «Запад» заявили, что российские военные вскрыли и уничтожили пять диверсионно-разведывательных групп противника из состава 14-й и 92-й механизированных бригад и 103-й бригады территориальной обороны.

Начальник пресс-центра группировки Сергей Зыбинский также рассказал, что огнём орудий «Гиацинт» сорвана ротация украинских подразделений на передовых позициях. Кроме того, уничтожен миномётный взвод противника.

Начальник пресс-центра группировки «Юг» Иван Бигма рассказал, что на Донецком направлении в районе Марьинки российские военные пресекли попытку ВСУ атаковать позиции одного из подразделений.

«В ходе боя уничтожены до десяти националистов. Также артиллерией соединения в ходе контрбатарейной борьбы поражён 120-мм миномёт противника вместе с расчётом», — рассказал Бигма.

Задержание предполагаемых террористов в Херсонской области

Между тем в Херсонской области выявлена группа лиц, планировавших теракты в Новой Каховке. Об этом заявил врио главы региона Владимир Сальдо.

«В рамках проведения оперативно-разыскных мероприятий была вскрыта ячейка украинских террористов, планировавших теракт в местах массового скопления людей в Новой Каховке», — написал он в Telegram.

По его словам, также обнаружены схроны с большим количеством взрывчатки, которая впоследствии была уничтожена.

Как заявил Сальдо со ссылкой на оперативную информацию, злоумышленники планировали провести в Новой Каховке ряд террористических акций, направленных на массовое убийство мирных граждан и дискредитацию государственного строя.

Обстрелы ДНР

В представительстве Донецкой Народной Республики в СЦКК заявили о 18 обстрелах со стороны ВСУ за сутки. Противник применял артиллерию калибра 152 и 155 мм, а также реактивные системы залпового огня. В общей сложности по направлению ДНР со стороны ВСУ выпущено 97 единиц различных боеприпасов.

Под огнём оказались Донецк, Горловка, Ясиноватая, Яковлевка и Еленовка. Ранен один мирный житель, повреждено несколько жилых домов.