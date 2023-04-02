Российские подразделения отразили комбинированный удар ВСУ на Южно-Донецком направлении

Российские войска отразили комбинированный удар РСЗО украинских военных на Южно-Донецком направлении, заявил начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

«Отражены комбинированные ракетные удары двумя снарядами реактивной системы залпового огня HIMARS и тремя снарядами РСЗО «Смерч». Расчётами зенитных ракетных комплексов С-300, «Бук» все цели уничтожены», — цитирует его РИА Новости.

Кроме того, по словам Гордеева, зенитчики сбили два беспилотника «Валькирия» и две «Фурии», а на Запорожском направлении из стрелкового оружия удалось сбить БПЛА «Лелека».

Войска группировки «Запад» уничтожили за минувшие сутки на Купянском направлении пять украинских диверсионно-разведывательных групп.