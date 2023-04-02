Балицкий взял на контроль ситуацию в Мелитополе после обстрела со стороны ВСУ
- РИА Новости
«Ситуацию держу на контроле. Последствия обстрела оперативно устраняются», — написал Балицкий в своём Telegram-канале.
По его словам, все аварийные службы приведены в режим повышенной готовности.
Он добавил, что зафиксированы попадания в тяговую подстанцию локомотивного депо.
По последним данным, в результате обстрела Мелитополя пострадали шесть человек.
Также стало известно, что из-за обстрела повреждён многоквартирный дом.