Балицкий взял на контроль ситуацию в Мелитополе после обстрела со стороны ВСУ

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий будет лично контролировать ликвидацию последствий обстрела Мелитополя со стороны армии Украины.

«Ситуацию держу на контроле. Последствия обстрела оперативно устраняются», — написал Балицкий в своём Telegram-канале.

По его словам, все аварийные службы приведены в режим повышенной готовности.

Он добавил, что зафиксированы попадания в тяговую подстанцию локомотивного депо.

По последним данным, в результате обстрела Мелитополя пострадали шесть человек.

Также стало известно, что из-за обстрела повреждён многоквартирный дом.