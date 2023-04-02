Балицкий взял на контроль ситуацию в Мелитополе после обстрела со стороны ВСУ

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Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий будет лично контролировать ликвидацию последствий обстрела Мелитополя со стороны армии Украины.
Балицкий взял на контроль ситуацию в Мелитополе после обстрела со стороны ВСУ
  • РИА Новости

«Ситуацию держу на контроле. Последствия обстрела оперативно устраняются», — написал Балицкий в своём Telegram-канале.

По его словам, все аварийные службы приведены в режим повышенной готовности.

Он добавил, что зафиксированы попадания в тяговую подстанцию локомотивного депо.

По последним данным, в результате обстрела Мелитополя пострадали шесть человек.

Также стало известно, что из-за обстрела повреждён многоквартирный дом.

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