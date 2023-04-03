РИА Новости: украинские военные насильно вывозили детей из Артёмовска

Украинские военные насильно с компаниями «Белый ангел» и «Феникс» вывозили детей из Артёмовска, чтобы заставить родителей эвакуироваться на территорию Украины, а в случае отказа детей забирали, заявила жительница города Наталья Ткаченко.

«Дети ехали на отдых и не возвращались оттуда, и родители были вынуждены ехать на территорию Украины, даже если они того не хотели. Потом, через время, началась принудительная эвакуация детей службами «Белый ангел» и «Феникс», — рассказала она РИА Новости.

По словам собеседницы агентства, военнослужащие ездили по адресам и подвалам в поисках детей и вывозили их насильно.

«Если родители соглашались, ехать могли вместе с ними. Если родители были против — забирали детей. Поэтому был у нас период, когда мы своих детей просто прятали», — пояснила Ткаченко.

Она отметила, что у неё прятали четырёхлетнюю девочку.

Ранее украинское издание «Укринформ» сообщало, что власти Киева решили принудительно эвакуировать детей из подконтрольного Украине Славянска.

Врио главы ДНР Денис Пушилин высказал мнение, что Запад подталкивает Киев к контрнаступлению, а ВСУ стягивают на передовую резервы, в том числе подготовленные в Европе.