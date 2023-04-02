«Укринформ»: власти Украины приняли решение о принудительной эвакуации детей из Славянска

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Власти Киева решили принудительно эвакуировать детей из подконтрольного Украине Славянска.

По данным агентства «Укринформ», речь идёт о детях под опекой и попечительством.

«Опекунов, которые отказываются уехать из Донбасса, лишат обязанностей, а детей эвакуируют принудительно», — говорится в сообщении.

Уточняется, что на данный момент в городе находится 23 семьи, в которых воспитываются сироты или дети, родителей которых лишили родительских прав.

Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее заявил о переброске под Славянск техники и резервов ВСУ.

Врио главы ДНР Денис Пушилин высказал мнение, что Запад подталкивает Киев к контрнаступлению, а ВСУ стягивают на передовую резервы, в том числе подготовленные в Европе.

Как отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.

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