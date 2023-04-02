«Укринформ»: власти Украины приняли решение о принудительной эвакуации детей из Славянска
По данным агентства «Укринформ», речь идёт о детях под опекой и попечительством.
«Опекунов, которые отказываются уехать из Донбасса, лишат обязанностей, а детей эвакуируют принудительно», — говорится в сообщении.
Уточняется, что на данный момент в городе находится 23 семьи, в которых воспитываются сироты или дети, родителей которых лишили родительских прав.
Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко ранее заявил о переброске под Славянск техники и резервов ВСУ.
Врио главы ДНР Денис Пушилин высказал мнение, что Запад подталкивает Киев к контрнаступлению, а ВСУ стягивают на передовую резервы, в том числе подготовленные в Европе.
Как отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.