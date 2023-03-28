Марочко заявил о переброске под Славянск техники и резервов ВСУ

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Подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко заявил о переброске под Славянск техники и резервов ВСУ.
Марочко заявил о переброске под Славянск техники и резервов ВСУ
  • AP
  • © Libkos

«Через населённый пункт Купянск отмечается перемещение большого числа военных колонн вооружённых формирований Украины», — рассказал Марочко РИА Новости, ссылаясь на собственные источники.

Он уточнил, что часть колонн идут по направлению населённого пункта Новосёловское, находящегося на линии фронта, а другая часть — в сторону подконтрольного Киеву Изюма.

«По словам очевидцев, вся дорога от Изюма до Славянска буквально забита техникой и живой силой вооружённых формирований Украины», — отметил Марочко.

Ранее украинские СМИ сообщили, что в ночь на субботу, 25 марта, в Краматорске и Славянске прозвучали взрывы.

Врио главы ДНР Денис Пушилин высказал мнение, что Запад подталкивает Киев к контрнаступлению, а ВСУ стягивают на передовую резервы, в том числе подготовленные в Европе.

Как отметил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев, Генштаб Вооружённых сил России готовит свои решения в связи с подготовкой ВСУ к наступлению.

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