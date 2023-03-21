«Являются участниками конфликта»: МИД России исключил посреднические усилия четырёх стран по Украине

США, Германия, Великобритания и Франция не могут претендовать на роль посредников в урегулировании ситуации на Украине, поскольку уже участвуют в конфликте с Россией. В МИД РФ отметили, что эти страны поставляют киевскому режиму оружие и разведданные, а также обучают бойцов и направляют в зону СВО своих наёмников. Кроме того, они поддерживают псевдомирные инициативы Владимира Зеленского. По мнению российских дипломатов, справедливое и долговечное урегулирование конфликта возможно только при полном прекращении боевых действий, остановке поставок западных вооружений, а также признании новых территорий, демилитаризации и денацификации Украины.

В Министерстве иностранных дел России прокомментировали призыв бывшего главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера к запуску «мирного процесса» для Украины. В частности, он выступил за создание контактной группы, в состав которой предложил включить США, Францию, Великобританию и Германию.

«Идея Ишингера вызывает закономерные вопросы. Прежде всего потому, что упомянутые четыре страны сами являются участниками конфликта с Россией, который продолжается на территории Украины», — говорится в заявлении МИД, текст которого приводит РИА Новости.

Российские дипломаты подчеркнули, что эти государства поставляют киевскому режиму оружие, разведданные, а также обучают боевиков и направляют в зону СВО своих наёмников.

«Эти страны поддерживают псевдомирные инициативы Зеленского, представляющие собой оторванные от реалий ультимативные требования капитуляции нашей страны, — подчеркнули в российском внешнеполитическом ведомстве. — Они не заинтересованы в урегулировании кризиса и делают всё, чтобы максимально затянуть противостояние».

На Смоленской площади подчеркнули, что всеобъемлющее, справедливое и устойчивое урегулирование конфликта на Украине возможно только при прекращении боевых действий и поставок западных вооружений, признании новых территориальных реалий, демилитаризации и денацификации Украины, подтверждения её нейтрального и внеблокового статуса, отмены санкций, отзыва судебных исков против РФ, восстановления статуса русского языка, прав национальных меньшинств и дружественных отношений с Россией и другими соседями Украины.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указывал на отсутствие каких-либо предпосылок для того, чтобы ситуация на Украине перешла в мирное русло.

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Джанкой

Вечером 20 марта в крымском городе Джанкое сработала система ПВО. Как сообщил глава Крыма Сергей Аксёнов, обломки повредили дом и магазин, ранение получил один человек.

Как сообщил телеканал «Крым 24», пострадавший спас ребёнка, закрыв его собой от осколков украинского беспилотника. Мужчина получил ранение средней степени тяжести.

«Доставлен вовремя, вся необходимая помощь оказана как бригадой скорой, так и в условиях хирургического отделения — операционной нашего стационара», — заявил главный врач ГБУЗ РК «Центральная районная больница Джанкоя» Вячеслав Овчинников.

По словам советника главы Крыма Олега Крючкова, украинских беспилотников было несколько — в итоге сбили каждый из них.

«Все беспилотники целили в гражданские объекты. Один сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием. Никаких военных объектов рядом нет. Остальные сбиты над жилыми районами. Кроме взрывчатки, в каждом была шрапнель — хотели отомстить крымчанам за их выбор», — написал он в своём Telegram-канале.

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В разговоре с телеканалом «Крым 24» Крючков также сообщил, что на хвостах сбитых беспилотников были нарисованы популярные в интернете картинки.

Следственный комитет России приступил к расследованию обстоятельств произошедшего. Как отметили в ведомстве, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка.

После произошедшего в Джанкое введён режим ЧС муниципального уровня.

Обстрелы Донбасса

За минувшие сутки в результате обстрелов со стороны ВСУ на территории Донецкой Народной Республики погиб один человек, сообщили в представительстве республики в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины.

«За прошедшие сутки поступили сведения о гибели гражданского лица — мужчины — в Куйбышевском районе Донецка», — говорится в сообщении.

В общей сложности за прошедшие 24 часа территория ДНР 19 раз подвергалась обстрелам со стороны украинских военных, которые выпустили 102 единицы различных боеприпасов из артиллерии калибра 155, 152 и 122 мм, а также из РСЗО.

«Повреждено семь домостроений в Куйбышевском и Петровском районах Донецка, Александровке. Повреждений объектов гражданской инфраструктуры не зафиксировано», — отмечается в официальной информационной сводке СЦКК ДНР.