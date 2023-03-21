Узнать больше

ВС России отбили попытки ВСУ вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении

Короткая ссылка
Российские военные отбили попытки ВСУ вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении.

Об этом РИА Новости заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» российских войск Александр Савчук.

«Разведгруппа группировки войск «Центр» вскрыла перемещение пехоты и техники националистов в направлении опорного пункта и передала данные расчёту реактивных систем залпового огня «Град», — сказал он.

19 марта Минобороны России заявило, что на Краснолиманском направлении за сутки были уничтожены более 90 украинских военных.

Также были уничтожены три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2023 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить