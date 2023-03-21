ВС России отбили попытки ВСУ вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении

Российские военные отбили попытки ВСУ вернуть утраченные позиции на Краснолиманском направлении.

Об этом РИА Новости заявил начальник пресс-центра группировки «Центр» российских войск Александр Савчук.

«Разведгруппа группировки войск «Центр» вскрыла перемещение пехоты и техники националистов в направлении опорного пункта и передала данные расчёту реактивных систем залпового огня «Град», — сказал он.

19 марта Минобороны России заявило, что на Краснолиманском направлении за сутки были уничтожены более 90 украинских военных.

Также были уничтожены три боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», а также гаубицы Д-20 и Д-30.