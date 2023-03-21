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МИД России: США, Британия, Франция, ФРГ не могут быть посредниками в урегулировании по Украине

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В российском МИД заявили, что Соединённые Штаты Великобритания, Франция и Германия не могут быть нейтральными посредниками в мирном процессе по Украине, так как являются прямыми участниками конфликта.
МИД России: США, Британия, Франция, ФРГ не могут быть посредниками в урегулировании по Украине
  • РИА Новости

Об этом РИА Новости рассказали в ведомстве.

Таким образом в МИД прокомментировали призыв экс-главы Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера создать контактную группу по Украине, в состав которой он предложил включить США, Францию, Британию и Германию.

«Идея Ишингера вызывает закономерные вопросы. Прежде всего потому, что все упомянутые четыре страны сами являются участниками конфликта с Россией, который продолжается на территории Украины», — подчеркнули в министерстве, акцентировав внимание на том, что об этой идее узнали из СМИ.

В МИД также отдельно указали, что соответствующие государства поставляют киевскому режиму и украинским террористам оружие, разведданные, а также обучают боевиков и направляют в зону СВО своих наёмников.

Ранее Ишингер в материале для газеты Der Tagesspiegel призвал запустить мирный процесс для Украины.

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