Крючков: сбитые в Крыму БПЛА были начинены шрапнелью и целили в гражданские объекты
Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.
«Все беспилотники целили в гражданские объекты. Один сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее глава администрации Джанкоя Игорь Ивин сообщил, что пострадавший в результате, предположительно, прилёта беспилотников местный житель госпитализирован.
По его словам, произошёл «прилёт беспилотников». В результате получил разрушения частный дом на улице Южной.
Также в центре Джанкоя произошло возгорание продуктового магазина.