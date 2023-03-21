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Крючков: сбитые в Крыму БПЛА были начинены шрапнелью и целили в гражданские объекты

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Все сбитые над Джанкоем беспилотники целили в гражданские объекты и были начинены шрапнелью.

Об этом сообщил советник главы Крыма Олег Крючков.

«Все беспилотники целили в гражданские объекты. Один сбит над джанкойским техникумом и упал между учебным корпусом и общежитием», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее глава администрации Джанкоя Игорь Ивин сообщил, что пострадавший в результате, предположительно, прилёта беспилотников местный житель госпитализирован.

По его словам, произошёл «прилёт беспилотников». В результате получил разрушения частный дом на улице Южной.

Также в центре Джанкоя произошло возгорание продуктового магазина.

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