Глава администрации: пострадавшего в Джанкое из-за атаки БПЛА мужчину госпитализировали

Глава администрации Джанкоя Игорь Ивин сообщил, что пострадавший в результате, предположительно, прилёта беспилотников местный житель госпитализирован.

Об этом он заявил в беседе с телеканалом «Крым 24».

По его словам, произошёл «прилёт беспилотников». В результате получил разрушения частный дом на улице Южной. Также в центре Джанкоя произошло возгорание продуктового магазина.

Он добавил, что в этом же районе с осколочным ранением госпитализировали 33-летнего мужчину, угрозы его жизни и здоровью нет.

Ивин добавил, что обломки беспилотников обнаружили на двух улицах.

Ранее глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в районе Джанкоя отработала система противовоздушной обороны. По его словам, один человек получил ранения.