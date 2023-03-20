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Аксёнов: в районе Джанкоя отработала система ПВО

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в районе Джанкоя отработала система противовоздушной обороны. По его словам, один человек получил ранения.

Об этом он написал в своём Telegram-канале.

Аксёнов рассказал, что, согласно предварительной информации, обломки повредили домовладение и магазин.

«К сожалению, один человек ранен», — написал он.

По словам главы Крыма, последствия оцениваются, власти примут решения о выплате компенсаций.

Также он рассказал, что на место направился зампредседателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко.

16 марта Аксёнов сообщал, что в Сакском районе Крыма сбит беспилотник.

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