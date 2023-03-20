Аксёнов: в районе Джанкоя отработала система ПВО
Об этом он написал в своём Telegram-канале.
Аксёнов рассказал, что, согласно предварительной информации, обломки повредили домовладение и магазин.
«К сожалению, один человек ранен», — написал он.
По словам главы Крыма, последствия оцениваются, власти примут решения о выплате компенсаций.
Также он рассказал, что на место направился зампредседателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко.
16 марта Аксёнов сообщал, что в Сакском районе Крыма сбит беспилотник.