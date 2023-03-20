Аксёнов: в районе Джанкоя отработала система ПВО

Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что в районе Джанкоя отработала система противовоздушной обороны. По его словам, один человек получил ранения.

Об этом он написал в своём Telegram-канале. Аксёнов рассказал, что, согласно предварительной информации, обломки повредили домовладение и магазин. «К сожалению, один человек ранен», — написал он. По словам главы Крыма, последствия оцениваются, власти примут решения о выплате компенсаций. Также он рассказал, что на место направился зампредседателя Совета министров Крыма Игорь Михайличенко. 16 марта Аксёнов сообщал, что в Сакском районе Крыма сбит беспилотник.