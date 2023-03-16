Аксёнов: в Сакском районе Крыма сбит беспилотник

Российские силы ПВО сбили в Сакском районе Крыма беспилотник, сообщил глава республики Сергей Аксёнов в эфире «Соловьёв LIVE».

«Беспилотники, периодически долетающие, сбиваются средствами ПВО. Буквально несколько часов назад в Сакском районе беспилотник был сбит», — сказал Аксёнов, слова которого приводит ТАСС.

1 марта армия России предотвратила попытку ВСУ провести массированную атаку дронов на Крым.

Силы ПВО сбили шесть ударных беспилотников, ещё четыре были выведены из строя с помощью средств радиоэлектронной борьбы. Жертв и разрушений на земле не допущено.