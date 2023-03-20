На Донецком направлении: российские ВС за сутки уничтожили в ДНР более 245 украинских военнослужащих

Потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили свыше 245 военнослужащих. Также были выведены из строя один танк, три боевые бронированные машины, три пикапа, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица «МСТА-Б», сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, авиация и артиллерия российских сил в течение суток поразили 82 украинских артподразделения в 112 районах. При этом были сбиты вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины и семь украинских беспилотников.

Вооружённые силы Украины за минувшие сутки потеряли свыше 245 бойцов на Донецком направлении. Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ.

«На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск и огня артиллерии в районах населённых пунктов Семёновка, Петровское и Тоненькое за сутки уничтожены более 245 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, три пикапа, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубица «МСТА-Б», — сказал в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии уничтожены до 55 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа и гаубица Д-20.

На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр» ударами авиации и огнём артиллерии ликвидированы свыше 100 украинских бойцов, выведены из строя боевая машина пехоты, три пикапа, автомобиль и гаубица «МСТА-Б».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Угледар и Новомихайловка (ДНР). Общие потери противника составили свыше 50 военнослужащих, три танка, четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля, уничтожена также одна гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка Paladin производства США.

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Помимо этого, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и техника противника в 112 районах.

В воздухе над Колесниковкой (Харьковская область) сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. Кроме того, средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Отражение российскими десантниками атаки ВСУ

Утром 20 марта в Минобороны России сообщили, что российские десантники отразили контратаку ВСУ на одном из направлений в зоне проведения спецоперации на Украине. На каком именно направлении произошло столкновение, не уточнялось.

«Наблюдатель заметил приближение к нашим позициям группы украинских националистов, о чём немедленно доложил командиру подразделения. Было принято решение на уничтожение украинского боевого подразделения», — говорится в сообщении.

Военнослужащие одного из соединений ВДВ уничтожили противника с применением гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.

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Позднее командир подразделения десантников рассказал РИА Новости, что бойцы ВДВ отразили атаку украинских пловцов-диверсантов на Каховском водохранилище. По его словам, в ходе боестолкновения использовалось специальное антидиверсионное оружие — боеприпасы, предназначенные для уничтожения подводных диверсантов.

«Отбили атаку. До этого пытались на барже подойти. Эта группа была — группа аквалангистов. Их где-то высадили, они сюда подошли, практически к берегу. Их было четверо. Мы встретили их как положено», — сказал он.

Кроме того, в самой узкой части Каховского водохранилища была установлена звуковая аппаратура, посредством которой российские военные обратились к противнику с призывом прекратить боевые действия. Звуковая дорожка была записана на украинском, польском, французском и английском языках.