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На Донецком направлении: российские ВС за сутки уничтожили в ДНР более 245 украинских военнослужащих

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Роман Шимаев
Потери ВСУ на Донецком направлении за сутки составили свыше 245 военнослужащих. Также были выведены из строя один танк, три боевые бронированные машины, три пикапа, боевая машина РСЗО «Град» и гаубица «МСТА-Б», сообщили в Минобороны РФ. Кроме того, авиация и артиллерия российских сил в течение суток поразили 82 украинских артподразделения в 112 районах. При этом были сбиты вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины и семь украинских беспилотников.
На Донецком направлении: российские ВС за сутки уничтожили в ДНР более 245 украинских военнослужащих
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Вооружённые силы Украины за минувшие сутки потеряли свыше 245 бойцов на Донецком направлении. Об этом говорится в сводке Министерства обороны РФ.

«На Донецком направлении в ходе активных действий подразделений Южной группировки войск и огня артиллерии в районах населённых пунктов Семёновка, Петровское и Тоненькое за сутки уничтожены более 245 украинских военнослужащих, один танк, три боевые бронированные машины, три пикапа, боевая машина РСЗО «Град», а также гаубица «МСТА-Б», — сказал в ходе брифинга официальный представитель Минобороны РФ генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

На Купянском направлении ударами авиации и огнём артиллерии уничтожены до 55 украинских военнослужащих, боевая бронированная машина, два пикапа и гаубица Д-20.

На Краснолиманском направлении активными действиями подразделений группировки войск «Центр» ударами авиации и огнём артиллерии ликвидированы свыше 100 украинских бойцов, выведены из строя боевая машина пехоты, три пикапа, автомобиль и гаубица «МСТА-Б».

На Южно-Донецком и Запорожском направлениях ударами авиации и огнём артиллерии группировки войск «Восток» поражены подразделения ВСУ в районах населённых пунктов Угледар и Новомихайловка (ДНР). Общие потери противника составили свыше 50 военнослужащих, три танка, четыре боевые машины пехоты, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля, уничтожена также одна гаубица Д-20.

На Херсонском направлении в ходе огневого поражения уничтожены до 40 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, самоходная гаубица «Гвоздика», гаубица Д-30 и самоходная артиллерийская установка Paladin производства США.

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Помимо этого, оперативно-тактической и армейской авиацией, ракетными войсками и артиллерией поражены 82 артиллерийских подразделения на огневых позициях, живая сила и техника противника в 112 районах.

В воздухе над Колесниковкой (Харьковская область) сбит вертолёт Ми-8 Воздушных сил Украины. Кроме того, средствами противовоздушной обороны перехвачено пять реактивных снарядов системы залпового огня HIMARS.

Отражение российскими десантниками атаки ВСУ

Утром 20 марта в Минобороны России сообщили, что российские десантники отразили контратаку ВСУ на одном из направлений в зоне проведения спецоперации на Украине. На каком именно направлении произошло столкновение, не уточнялось.

«Наблюдатель заметил приближение к нашим позициям группы украинских националистов, о чём немедленно доложил командиру подразделения. Было принято решение на уничтожение украинского боевого подразделения», — говорится в сообщении.

Военнослужащие одного из соединений ВДВ уничтожили противника с применением гранатомётов, крупнокалиберных пулемётов и стрелкового оружия.

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Позднее командир подразделения десантников рассказал РИА Новости, что бойцы ВДВ отразили атаку украинских пловцов-диверсантов на Каховском водохранилище. По его словам, в ходе боестолкновения использовалось специальное антидиверсионное оружие — боеприпасы, предназначенные для уничтожения подводных диверсантов.

«Отбили атаку. До этого пытались на барже подойти. Эта группа была — группа аквалангистов. Их где-то высадили, они сюда подошли, практически к берегу. Их было четверо. Мы встретили их как положено», — сказал он.

Кроме того, в самой узкой части Каховского водохранилища была установлена звуковая аппаратура, посредством которой российские военные обратились к противнику с призывом прекратить боевые действия. Звуковая дорожка была записана на украинском, польском, французском и английском языках.

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